Сисадмін з Конгресу США замовив 240 смартфонів на 80 працівників, решту — здав у ломбард

Сисадмін уряду США замовив 240 смартфонів на 80 працівників і здав їх у ломбард
Depositphotos

В США заарештували урядового сисадміна, якого звинувачують у шахрайстві зі смартфонами для фахівців Палати представників: 43-річний Крістофер Саузерленд нібито закупав пристроїв більше за потрібну кількість і здавав у ломбард для отримання валюти.

Згідно зі звітом Мін’юсту, з квітня 2020 до липня 2023 року Саузерленд працював системним адміністратором Комітету з питань транспорту та інфраструктури Палати представників. Його обов’язки серед іншого включали замовлення мобільних телефонів для співробітників.

З січня по травень 2023-го чоловік замовив загалом 240 нових смартфонів безпосередньо до свого будинку в Мериленді — в той час, як в Комітеті працювали всього 80 фахівців. Виявлено, що понад 200 телефонів Саузерленд здав у ломбард, а фінансові втрати Конгресу оцінюють в $150 000.

“В рамках схеми Саузерленд нібито доручив працівнику ломбарду продавати телефони лише “по частинах”, щоб обійти програму для керування мобільними пристроями Палати представників, яка дозволяє їм віддалено захищати та контролювати свої телефони”, — пишуть у звіті.

Схему виявили, коли один з вкрадених Саузерлендом телефонів, був проданий цілим на eBay. Покупець ввімкнув пристрій і побачив, що на ньому відобразився номер служби підтримки технологій Палати представників. Після дзвінка клієнта й виявили шахрайство.

На цей час справу розслідує поліція Капітолія США та Федеральне бюро розслідувань.

На інавгурацію нового мера Нью-Йорка заборонили приносити Raspberry Pi та Flipper Zero — поряд з вибухівкою та зброєю

