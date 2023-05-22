«Таємне Вторгнення» / Secret Invasion — новий (видовищний!) трейлер до релізу шпигунського трилеру Marvel про вторгнення скруллів на Землю

Вже за місяць (21 червня) на Disney+ чергова велика прем’єра — мінісеріал MCU «Таємне Вторгнення» / Secret Invasion розповість про спробу скруллів захопити Землю та ознаменує повернення неповторного Семюеля Л. Джексона до ролі Ніка Ф’юрі, щоб протистояти вторгненню підступних інопланетних істот, які здатні перетворюватися на будь-кого та будь-що. До цієї події Marvel Studios опублікувала новий (видовищний!) трейлер з чималою кількістю нових кадрів та повний комплект стилізованих постерів з головними персонажами.

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Secret Invasion — перший серіал в межах п’ятої фази кінематографічного всесвіту Marvel. Це вільна адаптація головного кросовера коміксів Marvel, яку характеризують як “шпигунський трилер”, натхненний, серед іншого, нуаром «Третя людина» Керола Ріда та вестерном «Шукачі» Джона Форда. За сюжетом, Ф’юрі не дотримав своєї обіцянки знайти нову домівку для скруллів, тож ті на чолі з головним призвідником Гравіком наважуються вторгнутися на Землю, створюють базу поруч із місцем захоронення радіоактивних відходів у росії (бо скрулли стійкі до радіації) та починають першу фазу із заміною супергероїв Marvel клонами-самозванцями. Цього разу Ф’юрі вирішує не кликати на допомогу супергероїв, а самотужки відбити вторгнення скруллів (за словами творця шоу, на це є вагома причина). А ще Ф’юрі більше не носить свою звичну піратську пов’язку — так шоуранери вирішили підкреслити важливі зміни в характері раніше безстрашного та впевненого в собі героя та показати його людську вразливість.

У «Таємному Вторгненні» повернеться багато інших знайомих персонажів та акторів кіновсесвіту Marvel — окрім Ф’юрі у бездоганному виконанні Семюеля Л. Джексона, в мінісеріалі з’являться Талос (Бен Мендельсон), Марія Гілл (Кобі Смолдерс), Еверетт К. Росс (Мартін Фрімен) і Джеймс «Роуді» Роудс (Дон Чідл). А ще у серіалі зіграли Емілія Кларк та Олівія Колман. Емілія Кларк зіграла Гаю (доньку Талоса, лідера всіх скруллів), яка приєднається до скруллів-загарбників, а Колман дісталася роль британської розвідниці, яка на різних етапах товаришувала та ворогувала з Ф’юрі.

В серіалі «Таємне Вторгнення» шість серій по 40-50 хвилин, прем’єра на Disney+ — 21 червня. До речі, Семюел Л. Джексон в нещодавньому інтерв’ю Empire висловив сподівання, що він й надалі гратиме Ф’юрі у майбутніх проєктах Marvel.

Трейлер серіалу «Таємне Вторгнення» — в оригіналі (англійською)

Виконавці головних ролей в образах: