Два спінофи "Гри престолів" за рік: HBO розповів, коли вийде "Лицар сімох королівств" і продовження "Дому дракона"

Вперше “Гра престолів” отримає два спінофи в один рік: HBO розкрив вікна релізу для серіалу “Лицар сімох королівств” та третього сезону “Дому дракона”.

В інтерв’ю Deadline керівник HBO Кейсі Блойс натякнув, що новий сезон “Дому дракона” вийде “одразу за межами” права на участь в наступному “Еммі” у 2026 році, яке завершується 31 травня 2026 року. Отже, реліз очікується десь раннім літом, у червні.

Таке віддалене вікно релізу дозволить створити певну перерву між спінофами “Гри престолів”, оскільки Блойс підтвердив вихід першого сезону “Лицаря сімох королівств” на січень 2026-го. Очікувалось, що серіал дебютує цієї осені, але реліз відклали без пояснення причин.

Що відомо про серіал “Лицар сімох королівств”?

“Лицар сімох королівств” — це серіал-приквел до “Гри престолів”, дія якого розгортається приблизно за 100 років до подій основного шоу та через 100 років після подій “Дому дракона”. Сюжет зосереджений навколо пригод Лицаря Дункана Високого (Пітер Клеффі) та його юного зброєносця Егга (Декстер Сон Ансел). Серед решти акторського складу: Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).

Шоуранерами та сценаристами виступили Мартін та Айра Паркери (“Симпатик”, “Дім дракона”), а режисерами — Сара Адін Сміт (“Уроки хімії”) і Овен Гарріс (“Чорне дзеркало”), Раян Кондалл (“Дім дракона”) приєднався у складі виконавчих продюсерів.

В основу історії лягла серія новел Джорджа Р. Р. Мартіна. Сам письменник вже переглянув шоу повноцінно, визначивши його як “екранізацію, гідну розумної людини”. З його ж слів відомо, що 90% подій серіалу відбуватимуться у полі з наметами, хоча декорації створили “чудові”.

В HBO тим часом анонсували “вражаючі битви” — не гірші, ніж у перших двох шоу за творами Мартіна, попри скромний бюджет у $10 млн за епізод. Для порівняння: останній сезон “Гри престолів” коштував $15 млн за епізод, тоді як кожна із серій “Дому дракона” обійшлось у близько $20 млн.

Серіал “Лицар сімох королівств” вже продовжили на 2 та 3 сезони. Очікується, що кожен отримає по 6 епізодів тривалістю 30-35 хвилин

Третій сезон “Дому дракона”

Сюжет серіалу “Дім дракона” розгортається за 200 років до подій “Гри престолів” і оповідає про протистояння між чорними та зеленими Таргарієнами. В першому сезоні король Візеріс (Педді Консідайн) порушив традицію і назвав свою дочку Рейніру (Міллі Алкок та Емма Д’арсі) спадкоємицею Залізного Трону, на превелике розчарування брата Деймона (Метт Сміт). Однак шлях Рейніри до коронації ускладнюється, коли її колишня подруга і нова дружина Візеріса Алісента (Олівія Кук) народжує сина.

Другий сезон показує ескалацію конфлікту між родинами із важкими втратами з обох сторін. Його фінальний епізод, попри те, що залучив рекордні 8,9 млн глядачів, отримав найгірші оцінки в історії шоу. В основному через відсутність довгоочікуваної великої битви, яку нам обіцяють показати вже на початку третього сезону. Серед іншого продовження представить “нову версію” Ар’ї Старк.

В попередніх інтерв’ю Олівія Кук уточнила, що знімання третього сезону мають завершити у жовтні, тож незабаром очікуємо перших кадрів.

Інші спінофи “Гри престолів”

Керівниця відділу драматичних серіалів і фільмів HBO Франческа Орсі цьогоріч у лютому натякнула, що в роботі перебувають інші побічні проєкти “Гри престолів”, які “продовжують лінію Таргарієнів”.

“Є низка інших допоміжних продуктів. Ми не можемо гарантувати, що вони точно вийдуть, але ми маємо на це дуже великий бюджет”.

Можна припустити, що мова йде про серіал, над яким працював сценарист “Бетмена” Метсон Томлін — історію про криваве і жорстоке завоювання Вестероса Ейгоном “Завойовником” Таргарієном. Також ходять чутки про плани щодо серіалу “10 000 кораблів”.

Раніше HBO скасував приквел “Довга ніч”, на пілотний епізод якого витратили $30 млн, та відмовився від розробки іншого прямого сиквелу “Гри престолів”, присвяченого Джону Сноу через “відсутність вихідного матеріалу”.

Сам Мартін, який все ще страждає над “Вітрами зими”, анонсував ще одну історію у всесвіті “Гри престолів” про місто Браавос і зустрічався з акторкою Мейзі Вільямс (Ар’я Старк) для обговорення таємничого проєкту.