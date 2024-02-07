Новини WTF 07.02.2024 о 14:59 comment views icon

Тейлор Свіфт змушує «замовкнути» студента, який відстежував дані її літака — раніше з ним судився Ілон Маск

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Тейлор Свіфт змушує «замовкнути» студента, який відстежував дані її літака — раніше з ним судився Ілон Маск

Джек Свіні, який викликав гнів знаменитостей і мільярдерів, створивши акаунти, що відстежують їхні приватні перельоти, може знову зіткнутись із судовим позовом.

Згідно з The Washington Post, у грудні адвокати Тейлор Свіфт надіслали студенту листа із погрозою судового позову та вимогою припинити публікувати дописи у соцмережах щодо польотів співачки. У заяві сказано, що такі дії завдають «прямої та непоправної шкоди, а також емоційного та фізичного страждання».

«Думаю, що важливо зазначити, що я не маю наміру завдати шкоди. Я дійсно думаю, що у Свіфт є кілька хороших пісень. І вірю в прозорість та публічну інформацію», — сказав Свіні в коментарі The Verge.

Насправді акаунти публікують інформацію, яка вже є загальнодоступною — через Федеральне управління цивільної авіації й сигнали, які транслюють приватні літаки. Фактично Свіні лише спростив до них доступ, створивши окремі акаунти в соцмережах.

Окрім даних щодо зльотів і посадок приватних літаків, Свіні оцінює та публікує скільки вони використали палива та викинули парникових газів. Торік Тейлор Свіфт очолила рейтинг знаменитостей із найбільшими викидами CO2 від приватних літаків.

«Літак Тейлор регулярно позичають іншим особам. Приписувати їй більшість або всі ці польоти явно некоректно», — відповіли тоді представники співачки.

Свіні тим часом каже, що заяви команди Свіфт суперечать одна одній і «дуже нагадують» позов Ілона Маска у грудні 2022-го. Хлопець перейшов із Twitter у Threads після того, як мільярдер забанив його на платформі та звинуватив у публікації «координат для вбивства». Наприкінці 2022 року Свіні повернувся на X з акаунтом, який ділиться даними про приватний літак Маска, але з 24-годинною затримкою.

X/Twitter розблокував Тейлор Свіфт у пошуку — після кількаденного обмеження через потік порнодипфейків

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