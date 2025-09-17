Tencent випустила безплатний ШІ Hunyuan 3D 3.0, що трансформує зображення в 3D-моделі

Приклади роботи ШЫ-моделі Hunyuan 3D 3.0

Ще зовсім недавно створення реалістичних 3D-моделей вимагало тижнів виснажливої роботи команди художників? Тепер Tencent фактично перевернула правила гри, представивши ШІ-модель Hunyuan 3D версії 3.0, і результати справді вражають.

У чому відмінність?

Більшість ШІ-генераторів 3D працюють за принципом “ліплення з цифрової глини”, сподіваючись, що щось вийде. Натомість Hunyuan 3D 3.0 використовує новий підхід —3D-DiT. Це ніби майстер-скульптор спочатку створює грубу форму, а потім поступово додає дедалі точніші деталі.

Замість того, щоб генерувати все одразу (що часто дає дивні й неприродні результати), система будує моделі шар за шаром. Спершу формуються базові об’єкти, потім уточнюються, аж поки зображення не набуває максимальної реалістичності.

Hunyuan 3D 3.0 забезпечує утричі більшу точність, підтримує до 36 мільярдів вокселів (об’ємних пікселів) і здатна досягати роздільної здатності 1536³. Найважливіше — сервіс повністю безкоштовний.

Реалістичність та деталізація

Користувачі ШІ-генераторів 3D добре знають проблему неприродних облич і спотворених пропорцій. Tencent, здається, нарешті розв’язала цю задачу. Персонажі виглядають реалістично: правильні риси обличчя, натуральна текстура шкіри, природні пози.

Система здатна “домислювати” приховані частини моделі. Якщо персонаж частково повернутий спиною чи перекритий об’єктом, ШІ правильно прогнозує відсутні фрагменти. Завдяки цьому зникають прогалини або нелогічна анатомія. Текстури тепер правильно “обгортають” об’єкти — без ефекту намальованої шкіри чи нереалістичної тканини.

Доступність

Tencent могла б виставити високі ціни, але замість цього зробила платформу доступною безкоштовно. Hunyuan 3D можна використовувати онлайн, а для інтеграції у власні проєкти доступний хмарний API. Для професіоналів існує закрита версія Hunyuan 3D Studio, яка підтримує UV-розгортку, ріггінг (створення “скелета” для 3D-моделі, який дозволяє анімувати її рухи) та інші функції. Подати заявку можна через офіційний портал.

Компанія також готує відкриту версію — Hunyuan 3D Omni, яка надасть ще більше контролю над процесом генерації. Це стане у пригоді дослідникам та студіям, які потребують специфічних рішень.

Отже, Hunyuan 3D 3.0 вирізняється поєднанням високої якості, доступності та безкоштовного використання. Це може стати проривом для інді-розробників, цифрових художників і навіть початківців, які лише мріють спробувати себе у створенні 3D-контенту.

Це не перші експерименти Tencent з ШІ-моделями. Раніше компанія представила ШІ-генератор відео HunyuanVideo та модель ШІ HunyuanWorld-Voyager, здатну створювати послідовні 3D-відео з одного зображення.

Джерело: gizmochina