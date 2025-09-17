Новини ШІ 17.09.2025 comment views icon

Tencent випустила безплатний ШІ Hunyuan 3D 3.0, що трансформує зображення в 3D-моделі

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Tencent випустила безплатний ШІ Hunyuan 3D 3.0, що трансформує зображення в 3D-моделі
Приклади роботи ШЫ-моделі Hunyuan 3D 3.0

Ще зовсім недавно створення реалістичних 3D-моделей вимагало тижнів виснажливої роботи команди художників? Тепер Tencent фактично перевернула правила гри, представивши ШІ-модель Hunyuan 3D версії 3.0, і результати справді вражають.

У чому відмінність?

Більшість ШІ-генераторів 3D працюють за принципом “ліплення з цифрової глини”, сподіваючись, що щось вийде. Натомість Hunyuan 3D 3.0 використовує новий підхід —3D-DiT. Це ніби майстер-скульптор спочатку створює грубу форму, а потім поступово додає дедалі точніші деталі.

Замість того, щоб генерувати все одразу (що часто дає дивні й неприродні результати), система будує моделі шар за шаром. Спершу формуються базові об’єкти, потім уточнюються, аж поки зображення не набуває максимальної реалістичності.

Hunyuan 3D 3.0 забезпечує утричі більшу точність, підтримує до 36 мільярдів вокселів (об’ємних пікселів) і здатна досягати роздільної здатності 1536³. Найважливіше — сервіс повністю безкоштовний.

Реалістичність та деталізація

Користувачі ШІ-генераторів 3D добре знають проблему неприродних облич і спотворених пропорцій. Tencent, здається, нарешті розв’язала цю задачу. Персонажі виглядають реалістично: правильні риси обличчя, натуральна текстура шкіри, природні пози.

Система здатна “домислювати” приховані частини моделі. Якщо персонаж частково повернутий спиною чи перекритий об’єктом, ШІ правильно прогнозує відсутні фрагменти. Завдяки цьому зникають прогалини або нелогічна анатомія. Текстури тепер правильно “обгортають” об’єкти — без ефекту намальованої шкіри чи нереалістичної тканини.

Доступність

Tencent могла б виставити високі ціни, але замість цього зробила платформу доступною безкоштовно. Hunyuan 3D можна використовувати онлайн, а для інтеграції у власні проєкти доступний хмарний API. Для професіоналів існує закрита версія Hunyuan 3D Studio, яка підтримує UV-розгортку, ріггінг (створення “скелета” для 3D-моделі, який дозволяє анімувати її рухи) та інші функції. Подати заявку можна через офіційний портал.

Компанія також готує відкриту версію — Hunyuan 3D Omni, яка надасть ще більше контролю над процесом генерації. Це стане у пригоді дослідникам та студіям, які потребують специфічних рішень.

Спецпроєкти
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій

Отже, Hunyuan 3D 3.0 вирізняється поєднанням високої якості, доступності та безкоштовного використання. Це може стати проривом для інді-розробників, цифрових художників і навіть початківців, які лише мріють спробувати себе у створенні 3D-контенту.

Це не перші експерименти Tencent з ШІ-моделями. Раніше компанія представила ШІ-генератор відео HunyuanVideo та модель ШІ HunyuanWorld-Voyager, здатну створювати послідовні 3D-відео з одного зображення.

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції
ШІ перетворює ASCII RPG в графічну гру у реальному часі та у різних стилях
Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю, та хоче принести його у розумні окуляри
GitHub випадково презентував GPT-5 за день до офіційного анонсу — відомо про 4 різні версії "найпотужнішого" ШІ OpenAI
Готуйтесь червоніти: YouTube визначатиме вік користувачів на основі історії переглядів
Google DeepMind представляє ШІ Genie 3: створюйте інтерактивні світи
GPT-5 здалась хакерам за 24 години і видала "рецепт" бомби, швидше за 4o
Люди все ще кращі: програміст обійшов ШІ OpenAI у 10-годинному марафоні кодування
Новий алгоритм дозволяє різним ШІ «розмовляти» між собою та працювати разом
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Microsoft Edge стає ШІ-браузером — порівняння товарів, допомога з вкладками та інше у Copilot Mode
AMD планує «відеокарту» для ШІ — дискретний NPU працюватиме з ПК
ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
Британський уряд спробував Microsoft 365 Copilot: маса захопливих відгуків і жодного покращення ефективності
Дипфейк на €30 000: 76-річний бельгієць приїхав до «своєї нареченої», віцеміс Франції, і зустрів її реального чоловіка
Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих
Perplexity пропонує Google продати їй Chrome за $34,5 млрд
"Я ганьба професії і цієї планети": код із помилками довів ШІ Gemini до істерики в "петлі самозневаги"
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати