Новини Кіно 28.07.2025 comment views icon

Супергероїка повернулася? «Фантастична четвірка» побила рекорд франшизи у перші вихідні, а «Супермен» святкує касу в $500 млн

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Супергероїка повернулася? «Фантастична четвірка» побила рекорд франшизи у перші вихідні, а «Супермен» святкує касу в $500 млн
Кадри з фільмів «Супермен» та «Фантастична четвірка: Перші кроки» / DC, Marvel

Після останніх років простою, здається, супергероїка потроху повертає свого глядача, оскільки нові проєкти від DC і Marvel демонструють непогані результати в прокаті: «Супермен» у третій вихідний подолав позначку у пів мільярда доларів касових зборів, тоді як нова «Фантастична четвірка» принесла студії рекордне відкриття у 2025 році.

У перший вікенд «Фантастична четвірка: Перші кроки» заробила $218 млн по всьому світу, де $100 млн прийшлися на закордонний прокат — цифри дещо вищі за відповідні показники «Супермена» з $95 млн, однак творіння DC випередило конкурента за загальною касою відкриття у $220 млн. У міжнародному прокаті найкращими ринками для фільму Marvel стали Мексика ($12 млн), Велика Британія ($10,8 млн), Франція ($5,7 млн) та Бразилія ($5,1 млн), тоді як китайський дебют був невдалим в порівнянні з «Суперменом» — $4,5 млн проти $6,6 млн.

Загальні касові показники «Перших кроків» також стали кращим дебютом для Marvel у 2025 році, перевершивши «Громовержців» та «Капітана Америку»; оформили рекордне відкриття для франшизи, яка раніше перебувала у власності 20th Century Fox; а також дали змогу Disney стати першою голлівудською студією, яка цьогоріч отримала понад $3 млрд з продажів квитків.

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Кадри з фільму «Фантастична четвірка»

Фільм Метта Шекмана оповідає про супергеройську команду у складі Жінки-невидимки (Ванесса Кірбі), Людини-факела (Джозеф Квін), Істоти (Ебон Мосс-Бакрак), а також самого Містера Фантастика, якого грає всюдисущий Педро Паскаль. Оновлений фантастичний квартет має захистити Землю від ненажерливого космічного бога, на ім’я Ґалактус (Ральф Айнесон), і його загадкового Вісника (Срібний Серфер Джулії Гарнер).

Гідний дебют «Перших кроків» не дивує, зважаючи на схвальні перші відгуки, які оцінили стрічку, як одне з найкращих творінь Marvel. Глядацький рейтинг так само доволі високий — понад 90% на Rotten Tomatoes на момент написання статті. Кінооглядач ITC Денис Федорук поставив «Фантастичній четвірці» пристойні 7/10, хоча й відзначив, що фільм не вирізняється оригінальністю наративу і не виходить за рамки типової супергероїки. З повним текстом рецензії можна ознайомитись за посиланням:

Рецензія на фільм «Фантастична 4: Перші кроки» / The Fantastic Four: First Steps

 

Як і «Супермен», «Формула-1» з Бредом Піттом подолала позначку у $500 млн заробітків, лише зміцнюючи свої позиції у званні першого касового хіта Apple. «Світ Юрського періоду: Відродження» тим часом має касу $700 млн — це один з трьох голлівудських фільмів, яким підкорилась ця віха цьогоріч. Утім тиск в цьому випадку все ще високий, оскільки попередні три фільми франшизи про динозаврів заробили по $1 млрд кожен.

Наступними великими кінопроєктами Marvel стануть «Людина-павук: Абсолютно новий день» та «Месники: Судний день», які стартують у липні та грудні 2026 року відповідно. DC тим часом готує новий погляд на «Супердівчину» з Мілі Алкок на 26 червня 2026 року.

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Джерело: Variety, IGN, THR

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