Tesla інтегрувала Steam в нові Model S і X — можна прямо на панелі приладів грати Cyberpunk, Elden Ring та тисячі інших проєктів

Компанія вже пропонує низку ігор у своїх електромобілях через вбудовану систему Tesla Arcade: наприклад, користувачам доступні Cuphead та Sonic the Hedgehog 1. Але інтеграція цифрового магазину Steam може дати власникам авто доступ до тисячі ігор.

Ще в лютому 2022 року генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив у Twitter, що автовиробник працює над впровадженням Steam у свої автомобілі. Відповідну заяву він зробив на своїй особистій сторінці у Twitter, відповідаючи на запитання одного з передплатників. Маск розповів, що від ідеї з випуском окремих ігор вирішили відмовитися на користь іншої мети – у довгостроковій перспективі забезпечити повноцінну підтримку Steam на панелі приладів Tesla.

У липні Маск пообіцяв, що Tesla покаже роботу Steam вже наступного місяця. І ось у грудні компанія офіційно запускає інтеграцію для останніх версій Model S і X у рамках “святкового оновлення”. В промо цієї функції можна побачити інформаційно-розважальну систему Tesla, яка працює під керуванням бета-версії Steam і навіть підтримує такі вимогливі до графіки ігри, як Cyberpunk 2077.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Під “новими” S і X, ймовірно, зазначають моделі з інформаційно-розважальними системами, які оснащені процесором AMD Ryzen та дискретним графічним процесором AMD з архітектурою RDNA 2. Пізніше Tesla пояснила у примітках до випуску, що маються на увазі моделі, випущені 2022 року або новіші, з 16 ГБ оперативної пам’яті.

Раніше Tesla мала проблеми з Національним управлінням безпеки дорожнього руху США (NHTSA) через те, що дозволяла людям грати в ігри навіть за кермом. Однак після розслідування агентства ця можливість була відключена.

Steam — не єдина новація у межах “святкового оновлення” Tesla. Автомобілі компанії нарешті отримують можливість інтеграції з Apple Music. Насамперед для Apple Music доступ здійснюється через іконку в лаунчері програм. Після запуску користувачам необхідно буде просканувати QR-код на своєму iPhone, а потім увійти в систему за допомогою Apple ID для автентифікації. Однак слід зазначити, що користувачам знадобиться передплата Premium Connectivity, щоб програма працювала по стільниковому зв’язку.

Серед інших оновлень — удосконалений режим світлового шоу, яке відображатиметься на кількох автомобілях одночасно. Компанія випустила досить веселе відео, щоб продемонструвати це:

Schedule your own Light Show on multiple vehicles simultaneously to create your own orchestra of light pic.twitter.com/mJdUcBmXLm — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Також відтепер можна здійснювати дзвінки в режимі Zoom з камери салону та переглядати внутрішню частину автомобіля з додатка Tesla, перебуваючи в Dog mode (режим собаки) або Sentry Mode (режим “вартовий”).

View the cabin camera from the Tesla app while using Dog Mode or Sentry Mode to keep an eye on your puppy 🐶 pic.twitter.com/yyeyfF5XTd — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Раніше BMW Group заявила про співпрацю з AirConsole із запуску казуальних ігор у своїх автомобілях вже з 2023 року.