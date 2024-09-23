TESLA лідирує серед вживаних авто віком до 5 років в Україні – на електромобілі припадає 41% нових реєстрацій

Протягом серпня 2024 року на український облік поставили понад 25,7 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з інших країн. Середній вік таких авто становить 8,6 року. Водночас приблизно третина від цієї кількості припадає на автомобілі віком до 5 років – їх було зареєстровано 8,4 тис.
В сегменті вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, переважають електромобілі. На них припадає 41% від загальної кількості вживаних авто віком до 5 років. В цілому, розподіл за типом силової установки в цьому сегменті виглядає наступним чином:
- Електромобілі – 41%;
- Бензинові автомобілі – 37%;
- Дизельні автомобілі – 11%;
- Гібридні автомобілі – 8%;
- Авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних легкових автомобілів віком до 5 років серед українців користувались наступні моделі:
- TESLA Model Y – 588 од.;
- TESLA Model 3 – 434 од.;
- HYUNDAI Kona – 305 од.;
- NISSAN Rogue – 272 од.;
- MAZDA CX5 – 238 од.;
- KIA Niro – 238 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 214 од.;
- NISSAN Leaf – 190 од.;
- VOLKSWAGEN Golf – 169 од.;
- CHEVROLET Bolt – 156 од.
Рекорд за понад 2 роки: в Україні різко зросли реєстрації вживаних авто з-за кордону. Які моделі найпопулярніші?
Джерело: Укравтопром
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