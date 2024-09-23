Новини Авто 23.09.2024 о 11:27 comment views icon

TESLA лідирує серед вживаних авто віком до 5 років в Україні – на електромобілі припадає 41% нових реєстрацій

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Вадим Карпусь

Автор новин

TESLA лідирує серед вживаних авто віком до 5 років в Україні – на електромобілі припадає 41% нових реєстрацій

Протягом серпня 2024 року на український облік поставили понад 25,7 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з інших країн. Середній вік таких авто становить 8,6 року. Водночас приблизно третина від цієї кількості припадає на автомобілі віком до 5 років – їх було зареєстровано 8,4 тис.

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В сегменті вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, переважають електромобілі. На них припадає 41% від загальної кількості вживаних авто віком до 5 років. В цілому, розподіл за типом силової установки в цьому сегменті виглядає наступним чином:

  • Електромобілі – 41%;
  • Бензинові автомобілі – 37%;
  • Дизельні автомобілі – 11%;
  • Гібридні автомобілі – 8%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних легкових автомобілів віком до 5 років серед українців користувались наступні моделі:

  1. TESLA Model Y – 588 од.;
  2. TESLA Model 3 – 434 од.;
  3. HYUNDAI Kona – 305 од.;
  4. NISSAN Rogue – 272 од.;
  5. MAZDA CX5 – 238 од.;
  6. KIA Niro – 238 од.;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan – 214 од.;
  8. NISSAN Leaf – 190 од.;
  9. VOLKSWAGEN Golf – 169 од.;
  10. CHEVROLET Bolt – 156 од.

Рекорд за понад 2 роки: в Україні різко зросли реєстрації вживаних авто з-за кордону. Які моделі найпопулярніші?

Джерело: Укравтопром

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