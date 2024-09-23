TESLA лідирує серед вживаних авто віком до 5 років в Україні – на електромобілі припадає 41% нових реєстрацій

Протягом серпня 2024 року на український облік поставили понад 25,7 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з інших країн. Середній вік таких авто становить 8,6 року. Водночас приблизно третина від цієї кількості припадає на автомобілі віком до 5 років – їх було зареєстровано 8,4 тис.

В сегменті вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, переважають електромобілі. На них припадає 41% від загальної кількості вживаних авто віком до 5 років. В цілому, розподіл за типом силової установки в цьому сегменті виглядає наступним чином:

Електромобілі – 41%;

Бензинові автомобілі – 37%;

Дизельні автомобілі – 11%;

Гібридні автомобілі – 8%;

Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних легкових автомобілів віком до 5 років серед українців користувались наступні моделі:

TESLA Model Y – 588 од.; TESLA Model 3 – 434 од.; HYUNDAI Kona – 305 од.; NISSAN Rogue – 272 од.; MAZDA CX5 – 238 од.; KIA Niro – 238 од.; VOLKSWAGEN Tiguan – 214 од.; NISSAN Leaf – 190 од.; VOLKSWAGEN Golf – 169 од.; CHEVROLET Bolt – 156 од.

Джерело: Укравтопром