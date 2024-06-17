Tesla Model 3 найефективніша, а у Porsche Taycan найбільший запас ходу – результати «народного» тесту шести електромобілів

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На YouTube-каналі CarWow вийшло відео з тестуванням шістьох електромобілів. Автори намагалися з’ясувати, яка модель забезпечує найбільший пробіг від повністю зарядженого акумулятора, та чи відповідають фактичні результати автономності показникам, заявленим виробниками.
В тестуванні брали участь наступні моделі електромобілів:
- Polestar 2 Long Range Single Motor
- BMW i5 M Sport
- Porsche Taycan Performance Battery Plus
- BYD Seal Design
- Mercedes-Benz EQE 300
- Tesla Model 3 Long Range
В CarWow прагнули зробити тест максимально репрезентативним для реальних умов. Тому команда вирішила їздити на цих електромобілях по Великобританії, як звичайна людина. З цією метою автомобілі перевели в стандартні режими руху, використовували обігрівач, їхали з обмеженням швидкості. Щойно почали з’являтися попереджувальні сигнали про малий запас енергії в батареї, водії перемикалися на енергозберігаючий режим керування та намагалися максимізувати запас ходу. Дощ на трасі додав ще один елемент реальності.
В короткому підсумку, можна зазначити, що жоден електромобіль в реальних умовах використання не зміг забезпечити запас ходу, заявлений виробником. Найближчим до заявленої автономності виявилась модель Mercedes EQE – 94%. Porsche Taycan зміг проїхати найбільшу дистанцію. Це не дивно, враховуючи, що він оснащений батареєю найбільшої місткості. Найбільш ефективним виявився електромобіль Tesla Model 3, який на 1 кВтг забезпечує пробіг близько 7,6 км. З погляду загальної пройденої відстані, Tesla Model 3 перемогла три моделі з більшими акумуляторами.
З докладними характеристиками та результатами тестування можна ознайомитися в наступній таблиці.
|Модель
|Батарея
|Фактична автономність
|Фактична ефективність
|Заявлена автономність (WLTP)
|% заявленої автономності
|Porsche Taycan
|97 кВтг
|592 км
|6,1 км/кВтг
|678 км
|88%
|Mercedes EQE
|89 кВтг
|575 км
|6,4 км/кВтг
|612 км
|94%
|Tesla Model 3
|75 кВтг
|566 км
|7,6 км/кВтг
|628 км
|90%
|Polestar 2
|79 кВтг
|534 км
|6,8 км/кВтг
|653 км
|82%
|BYD Seal
|82,5 кВтг
|499 км
|6,1 км/кВтг
|570 км
|87,5%
|BMW i5
|81 кВтг
|476 км
|6,0 км/кВтг
|583 км
|82%
І ще одне. Навіть після того, як електромобіль показує нуль км запасу ходу, зазвичай у нього ще залишається енергії на кілька кілометрів пробігу.
Джерело: insideevs
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