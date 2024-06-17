Tesla Model 3 найефективніша, а у Porsche Taycan найбільший запас ходу – результати «народного» тесту шести електромобілів

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На YouTube-каналі CarWow вийшло відео з тестуванням шістьох електромобілів. Автори намагалися з’ясувати, яка модель забезпечує найбільший пробіг від повністю зарядженого акумулятора, та чи відповідають фактичні результати автономності показникам, заявленим виробниками.

В тестуванні брали участь наступні моделі електромобілів:

Polestar 2 Long Range Single Motor

BMW i5 M Sport

Porsche Taycan Performance Battery Plus

BYD Seal Design

Mercedes-Benz EQE 300

Tesla Model 3 Long Range

В CarWow прагнули зробити тест максимально репрезентативним для реальних умов. Тому команда вирішила їздити на цих електромобілях по Великобританії, як звичайна людина. З цією метою автомобілі перевели в стандартні режими руху, використовували обігрівач, їхали з обмеженням швидкості. Щойно почали з’являтися попереджувальні сигнали про малий запас енергії в батареї, водії перемикалися на енергозберігаючий режим керування та намагалися максимізувати запас ходу. Дощ на трасі додав ще один елемент реальності.

В короткому підсумку, можна зазначити, що жоден електромобіль в реальних умовах використання не зміг забезпечити запас ходу, заявлений виробником. Найближчим до заявленої автономності виявилась модель Mercedes EQE – 94%. Porsche Taycan зміг проїхати найбільшу дистанцію. Це не дивно, враховуючи, що він оснащений батареєю найбільшої місткості. Найбільш ефективним виявився електромобіль Tesla Model 3, який на 1 кВтг забезпечує пробіг близько 7,6 км. З погляду загальної пройденої відстані, Tesla Model 3 перемогла три моделі з більшими акумуляторами.

З докладними характеристиками та результатами тестування можна ознайомитися в наступній таблиці.

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Модель Батарея Фактична автономність Фактична ефективність Заявлена автономність (WLTP) % заявленої автономності Porsche Taycan 97 кВтг 592 км 6,1 км/кВтг 678 км 88% Mercedes EQE 89 кВтг 575 км 6,4 км/кВтг 612 км 94% Tesla Model 3 75 кВтг 566 км 7,6 км/кВтг 628 км 90% Polestar 2 79 кВтг 534 км 6,8 км/кВтг 653 км 82% BYD Seal 82,5 кВтг 499 км 6,1 км/кВтг 570 км 87,5% BMW i5 81 кВтг 476 км 6,0 км/кВтг 583 км 82%

І ще одне. Навіть після того, як електромобіль показує нуль км запасу ходу, зазвичай у нього ще залишається енергії на кілька кілометрів пробігу.

Джерело: insideevs

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