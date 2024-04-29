Tesla Model 3 у лідерах. З початку року українці придбали з-за кордону майже 14 тис. вживаних авто віком до 5 років — з них 40% електрокарів

За даними асоціації «Укравтопром», впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 000 ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

З огляду на те, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом — авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в сегменті вживаних авто до 5 років захопили електромобілі — 40%, лише на відсоток менше у бензинових авто — 39%. Далі у переліку йдуть дизельні (10%), гібридні (7%) та авто з ГБО (4%).

Беззаперечними лідерами на ринку імпортованих вживаних авто до 5 років були електромобілі Tesla:

Tesla Model 3 — 898 од.;

Tesla Model Y — 870 од.;

Hyundai Kona — 453 од.;

Nissan Rogue — 444 од.;

Mazda CX-5 — 443 од.;

Volkswagen ID.4 — 421 од.;

Volkswagen Tiguan — 420 од.;

Volkswagen Golf — 354 од.;

Audi Q5 — 268 од.;

Jeep Compass — 266 од.

Зазначимо, що у березні 2024 року парк електромобілів в Україні перевищив 100 тисяч од. Зростанню попиту зокрема сприяли низька вартість електроенергії та податкові пільги — нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ Зараз лише акциз — €1 за кВт⋅год місткості акумулятора.

У світі загалом у 2023 році було продано близько 14,2 млн електричних авто (10 млн BEV + 4,2 млн PHEV/EREV) — 16% від загального обсягу продажів, і на кінець 2023-го глобальний авторпарк налічував близько 40 мільйонів електрокарів, що активно експлуатуються (з них 70% — BEV, а решта 30% — PHEV).