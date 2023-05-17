Новини Авто 17.05.2023 о 16:35

Tesla показала тизер нового авто та перенесла старт виробництва наступного покоління спорткарів Roadster на 2024 рік

Катерина Даньшина

Авторка новин

На щорічних зборах акціонерів Tesla Ілон Маск продемонстрував затемнене зображення силуету одного з двох нових авто компанії. Гендиректор уточнив, що авто перебуває на стадії «‎виробництва», а не «‎проєктування», хоча скоріш за все мова йшла про прототип.

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Маск каже, що компанія зараз працює одразу над двома новими й раніше не представленими транспортними засобами (один показаний на зображенні). За оцінками компанії, ці електрокари продаватимуться обсягом «‎близько 5 млн на рік».

Tesla натякнула на дизайн свого нового авто та перенесла старт виробництва наступного покоління спорткарів Roadster на 2024 рік

Очікується, що один з них – це електричний хетчбек, який часто називають «Tesla за $25 000 доларів» або «Tesla Model 2»; інший – те, що Маск називав «роботаксі‎», спеціально розроблений для самостійно водіння та роботи в службі таксі. Раніше Tesla говорила, що виробництво «‎дешевої» моделі стартує на Гігафабриці в Шанхаї із подальшим експортом по всьому світу.

Водночас анонсоване ще у 2017 році нове покоління повністю електричних спорткарів Tesla Roadster, яке мало «‎знищити усі автомобілі з бензиновим двигуном своєю чудовою продуктивністю» (за словами Tesla), відклали на 2024-й рік. Компанія обіцяла, що Roadster розганятиметься до 100 км/год за 1,9 секунди, матиме максимальну швидкість 400+ км/год та батарею на 200 кВт⋅год.

Tesla натякнула на дизайн свого нового авто та перенесла старт виробництва наступного покоління спорткарів Roadster на 2024 рік

Таким чином Roadster може вийти на ринок із затримкою у 4 роки, оскільки початково для серійного виробництва розглядався 2020 рік (Semi, представлена тоді ж, мала вийти на ринок у 2019 році та вийшла лише наприкінці минулого року). У будь-якому випадку дуже мало новин про Roadster з’являлося у просторі, та і в жодному з планів виробництва Tesla його поки не згадували, тож заява Маска про перенесення термінів була цілком очікуваною.

Гендиректор кілька разів наголосив, що 2024-й рік – це термін, на який «сподіваються»; і що їхня заява – «це не зобов’язання» того, що авто піде у виробництво наступного року.

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  • Оригінальний Tesla Roadster дебютував у 2006 році та був запущений у виробництво у 2008 році. Було продано близько 2400 електромобілів за високою ціною. У той час як Tesla зробила ставку на, саме Tesla Model S, більш серійний розкішний автомобіль, який надійшов у виробництво у 2012 році, став лідером продажів. Tesla Roadster другого покоління несподівано дебютував під час заходу Tesla Semi в листопаді 2017 року. Тоді компанія заявила, що Roadster матиме початкову ціну $200 000.

Tesla натякнула на дизайн свого нового авто та перенесла старт виробництва наступного покоління спорткарів Roadster на 2024 рік

Відтоді Маск підвищив ставки — або специфікації — на ще не випущений Roadster. У 2018 році він написав у Twitter, що спорткар буде пропонуватися з додатковим «пакетом SpaceX, який включатиме 10 малих ракетних двигунів».

Під час зборів акціонерів у 2023 році Маск знову згадав про обіцяний пакет SpaceX:

«Я ціную те, що керую двома компаніями. І те, що Roadster наступного покоління матиме пакет опцій SpaceX, зробить його дійсно електрокаром нового рівня».


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