Tesla показала тизер нового авто та перенесла старт виробництва наступного покоління спорткарів Roadster на 2024 рік

На щорічних зборах акціонерів Tesla Ілон Маск продемонстрував затемнене зображення силуету одного з двох нових авто компанії. Гендиректор уточнив, що авто перебуває на стадії «‎виробництва», а не «‎проєктування», хоча скоріш за все мова йшла про прототип.

Маск каже, що компанія зараз працює одразу над двома новими й раніше не представленими транспортними засобами (один показаний на зображенні). За оцінками компанії, ці електрокари продаватимуться обсягом «‎близько 5 млн на рік».

Очікується, що один з них – це електричний хетчбек, який часто називають «Tesla за $25 000 доларів» або «Tesla Model 2»; інший – те, що Маск називав «роботаксі‎», спеціально розроблений для самостійно водіння та роботи в службі таксі. Раніше Tesla говорила, що виробництво «‎дешевої» моделі стартує на Гігафабриці в Шанхаї із подальшим експортом по всьому світу.

Водночас анонсоване ще у 2017 році нове покоління повністю електричних спорткарів Tesla Roadster, яке мало «‎знищити усі автомобілі з бензиновим двигуном своєю чудовою продуктивністю» (за словами Tesla), відклали на 2024-й рік. Компанія обіцяла, що Roadster розганятиметься до 100 км/год за 1,9 секунди, матиме максимальну швидкість 400+ км/год та батарею на 200 кВт⋅год.

Таким чином Roadster може вийти на ринок із затримкою у 4 роки, оскільки початково для серійного виробництва розглядався 2020 рік (Semi, представлена тоді ж, мала вийти на ринок у 2019 році та вийшла лише наприкінці минулого року). У будь-якому випадку дуже мало новин про Roadster з’являлося у просторі, та і в жодному з планів виробництва Tesla його поки не згадували, тож заява Маска про перенесення термінів була цілком очікуваною.

Гендиректор кілька разів наголосив, що 2024-й рік – це термін, на який «сподіваються»; і що їхня заява – «це не зобов’язання» того, що авто піде у виробництво наступного року.

Відтоді Маск підвищив ставки — або специфікації — на ще не випущений Roadster. У 2018 році він написав у Twitter, що спорткар буде пропонуватися з додатковим «пакетом SpaceX, який включатиме 10 малих ракетних двигунів».

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018