Tesla не продала жодного біткоїна у першому кварталі 2023 року та заробила $23,33 млрд — хоча чистий прибуток компанії на 24% менший, ніж торік

Нині автовиробник володіє біткоїнами на суму $321 млн – і відповідно до фінансового звіту Tesla за перший квартал 2023 року, запасами цифрової валюти у цей час компанія не користувалася (як і в попередні два квартали).

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У 2021 році Tesla придбала флагманську криптовалюту на суму $1,5 млрд та запустила експеримент з прийняттям цифрової валюти як оплати за товар (втім він тривав всього близько трьох місяців). За підсумками 2022 року компанія втратила $204 млн вартості її активів у біткоїнах – це частково компенсували конвертацією криптовалюти у фіат на суму $64 млн.

Однак протягом останніх трьох кварталів біткоїн-запаси Tesla залишались неторканими. Сама криптовалюта зросла приблизно до $28 500 наприкінці першого кварталу з $16 500, зафіксованих трьома місяцями раніше.

Генеральний директор компанії Ілон Маск продовжує підтримувати й інші криптовалюти, насамперед мемну цифрову монету доджкоїн (згадуючи про неї в останніх інтерв’ю та тимчасово поміщаючи її маскота на місце логотипа в Twitter) – разом з тим мільярдер стикнувся з позовом, в якому інвестори звинуватили його в маніпулюванні вартістю монети.

Щодо показників звіту, то Tesla заробила у першому кварталі $23,33 млрд, де чистий прибуток склав $2,5 млрд – на 24% менше ніж показники відповідного періоду торік.

За даними 14 аналітиків, опитаних Refinitiv, загальна валова рентабельність компанії склала 19,3%, що не відповідає ринковим очікуванням у 22,4%. Reuters пише, що цьому сприяли серія знижень цін, спрямованих на стимулювання попиту і на боротьбу з конкуренцією, що зростає. Сама компанія посилається на «недостатнє використання нових заводів», більші витрати на сировину, товари, логістику та гарантії, а також нижчий дохід від кредитів на охорону навколишнього середовища.

Автомобільна промисловість, основний сегмент Tesla, принесла $19,96 мільярда за квартал (на 18% більше, ніж минулого року). Дохід від регулятивних автомобільних кредитів протягом перших трьох місяців 2023 року склав $521 млн (у порівнянні з $679 млн в першому кварталі минулого року).

Генеральний директор компанії Ілон Маск під час звіту послався на «невизначене» макроекономічне середовище, яке може вплинути на плани людей щодо купівлі автомобілів і додав, що очікує 12 місяців «грозової погоди» в економіці. Також підприємець зазначив, що «кожного разу, коли ФРС підвищує процентні ставки, це еквівалентно збільшенню ціни на автомобіль».

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Дохід Tesla Energy зріс до $1,53 мільярда, що на 148% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Розгортання систем зберігання енергії зросло до 3,9 ГВт·год, або на 360%. Ці системи, створені на основі літій-іонних акумуляторів, включають домашню резервну батарею під назвою Powerwall і систему Megapack, яка дозволяє комунальним підприємствам зберігати та використовувати більше сонячної та вітрової енергії.

Tesla розраховує виробити близько 1,8 млн автомобілів цього року (у 2022 році компанія виробила 1 369 611 автомобілів і поставила 1 313 851 автомобіль). Зараз компанія продає чотири моделі електромобілів, які виробляються на двох автоскладальних заводах у США, одному в Шанхаї та ще одному за межами Берліна. CNBC пише, що акціонери, які надіслали свої запитання напередодні звіту про прибутки, чекали на оновлену інформацію про Cybertruck – Маск зазначив, що Tesla зараз створює «альфа-версію Cybertruck» на пілотній лінії та має намір виробляти модель на своєму заводі в Остіні, штат Техас. Постачання планується на третій квартал 2023 року.

На початку квітня Tesla повідомила, що виробила 440 808 автомобілів та відвантажила 422 875 автомобілів у першому кварталі (результати вкотре виявилися рекордними, хоча й нижчими за очікування аналітиків). Місяцем раніше Маск оголосив про плани з будівництва гігафабрики в Монтерреї, Мексика (за день їзди від відносно нової фабрики в Остіні, Техас), а пізніше з’явилась інформація про плани зі створення в Шанхаї фабрики з виробництва Megapack.

Нині акції Tesla відновилися після сумного 2022 року, коли втратили приблизно дві третини своєї вартості – у 2023-му акції зросли на 48%.