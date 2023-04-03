Tesla за квартал відвантажила клієнтам понад 422 тис. авто — це новий рекорд для компанії

Пізно ввечері 2 квітня Tesla відзвітувала щодо обсягу виготовлених та відвантажених авто за перший квартал 2023 року — результати вкотре виявилися рекордними, хоча й нижчими за очікування аналітиків.

Переходячи до точних цифр, за січень-березень Tesla відвантажила клієнтам сумарно 422 875 електроавтівок — проти 310 048 торік. Це новий рекорд для компанії, хоча їй не вдалося дотягнути до консенсус-прогнозу аналітиків з Уолл-стріт — 432 000 одиниць. Загалом за квартал Tesla випустила на всіх своїх заводах 440 808 автівок — проти 439 701 в останньому кварталі 2022 року та 305 407 одиниць за перший квартал 2022 року. Нещодавно найбільший виробник електромобілів у світі змінив стратегію — і більше не намагається за всяку ціну відвантажити якнайбільше автомобілів наприкінці кварталу в авральному режимі, а для вищої рентабельності використовує нову оптимізовану модель, об’єднуючи замовлення та щотижня відвантажує авто по регіонах (детальніше за посиланням). Саме тому різниця між обсягом вироблених та відвантаженим клієнтам автомобілів стала помітнішою.

Обсяг автомобілів Tesla, випущених та доставлених клієнтам за підсумками I кварталу 2023 року

Автомобілі Число випущених авто, одиниць Число доставлених авто клієнтам, одиниць Частка придбаних авто у лізинг, % Model S/X 19 437 10 695 10% Model 3/Y 421 371 412 180 5% Разом 440 808 422 875 5%

Як і раніше, левову частку в загальному обсязі продажів становлять доступніші Model 3 та Model Y, які ділять одну платформу — 421 371, або 97,5% (проти 95,8% у четвертому кварталі 2022 року). Водночас продажі преміальних Model S/X продовжують знижуватися за квартал їх було продано 10 695 проти 17 147 у четвертому кварталі 2022 року.

З початку 2023 року Tesla суттєво знизила ціни на всю лінійку електромобілів, причому востаннє на початку березня прайс-кат торкнувся саме старших моделей Model S та Model X, які скинули до $10 000 від попередньої ціни. Як вже неодноразово зазначалося, досі Tesla здебільшого лише підвищувала ціни та має чи не найвищу рентабельність серед автовиробників, тож може собі дозволити у таких спосіб стимулювати продажі.

Повний фінансовий звіт з усіма подробицями Tesla опублікує 19 квітня. Проте з третього кварталу 2019 року Tesla стабільно залишається прибутковою та відтоді із кварталу у квартал ставить нові рекорди доходу та чистого прибутку.

Зараз у Tesla є чотири автомобільні заводи, які разом можуть виробляти майже два мільйони машин на рік — в 1,6 раза більше, ніж на початку 2022 року, і компанія вже готується до будівництва наступної Гігафабрики. У березні Маск підтвердив будівництво шостої Gigafactory в Мексиці, яка, за попередніми даними, коштуватиме близько $10 млрд. Для порівняння, завод Giga Berlin-Brandenburg обійшовся в $5,5 млрд. Водночас Ілон Маск та Tesla щосили рекламують футуристичний бронепікап Cybertruck, який має вийти наступного року після численних затримок.

Нагадаємо, Tesla з’явилася у 2003 році, а свій перший автомобіль випустила лише у 2008 році (детальніше про історію Tesla — за посиланням). Нижче — графік, що демонструє динаміку продажів Tesla з 2008 року.