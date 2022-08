Ілон Маск: Tesla Semi вийде вже цьогоріч, а Cybertruck — у наступному році

Ілон Маск не тільки продав великий пакет акцій Tesla на суму майже $7 млрд попри квітневу обіцянку більше не продавати, але й поділився апдейтом щодо термінів виходу майбутніх автомобілів — лаконічним твітом CEO після згадки про грандіозний план розвитку від 2016 року він підтвердив, що електрична вантажівка Tesla Semi вийде вже цьогоріч, а Cybertruck слідом у наступному році.

Мова про базову версію з блоком 500 кВт⋅год, яка зможе долати на одному заряді 480 км. Це цікаво, адже досі Tesla планувала старт серійного випуску Tesla Semi на 2023 рік. Не виключено, що Ілон Маск має на увазі відвантаження перших партій з дуже обмеженою кількістю тягачів.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year

Tesla вперше анонсувала Semi ще у 2017 році разом з новим спорткаром Roadster, але досі перша вантажівка Tesla, яка має здійснити революцію у світі вантажних перевезень, не надійшла у продаж. Навесні 2021 року Tesla активно тестувала нові прототипи Semi — очікується, що першою у продаж надійде базова версія з блоком 500 кВт⋅год, яка зможе долати на одному заряді 480 км, а більш далекобійний варіант, здатний проїжджати 1000 км на одному заряді, вийде пізніше. Tesla Semi оснащується чотирма незалежними електродвигунами на задніх осях та може розганятися від 0 до 96,56 км/год за 20 секунд. Принаймні такі характеристики були заявлені з самого початку і поки що компанія їх не змінювала. Ціни починаються від $150 000, і від моменту анонсу Tesla отримала кілька великих замовлень від таких компаній, як Walmart і FedEx. Окрім того, у травні Tesla відкрила попередні продажі через американський сайт та почала збирати замовлення на Semi з обов’язковим депозитом у $20 тис.

Щодо Tesla Cybertruck, тут ніяких змін немає — як і раніше, серійне виробництва нашумілого бронепікапу має початися у 2023 році. Досі Tesla вже кілька разів переносила вихід Cybertruck — нагадаємо, презентація футуристичного бронепікапу відбулася в листопаді 2019 року, і спочатку компанія Ілона Маска розраховувала, що перші кібертраки зійдуть із конвеєра до кінця 2021 року, але врешті компанія зіштовхнулася з виробничими труднощами, а також нестачею батарей та чипів.

Станом на початок серпня 2021 року у Tesla було понад 1,2 млн замовлень на Cybertruck — відтоді нових статистичних даних щодо замовлень не було. Водночас засновник та CEO Tesla Ілон Маск на конференції FT Future of the Car 2022 минулого тижня повідомив, що компанія вже забезпечена замовленнями на Cybertruck на три з гаком роки. Водночас у травні 2022 року Tesla взяла та й зовсім припинила приймати замовлення на Cybertruck всюди, окрім Північної Америки.

В одному з сьогоднішніх твітів Ілон Маск натякнув, що третя частина цього великого бізнес-плану Tesla цілком і повністю присвячена масштабуванню стійкої енергетики у глобальному масштабі, щоб забезпечити світле майбутнє для Землі та її жителів (щоб це не значило).

Coming soon. Part 3 is about scaling sustainable energy at a civilizational level to enable a bright future for Earth.

