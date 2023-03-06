Tesla знову знижує ціни на електромобілі в США. Model S здешевшає ще на $5 000, а Model X — на $10 000

На сайті Tesla вказано, що вартість Model S в США знижується на 5,2% ($5000), тоді як Model X здешевшає на 9,1% ($10000).

Автовиробник вже вдруге з початку року знижує ціни на лінійку своїх висококласних електромобілів. Тож загалом вартість позашляховика Model X знизилась на $21 000 — зі $120 990 на початку року до нинішніх $99 990, а ціна седана Model S зменшилась загалом на $15 000 — з $104 990 до $89 990.

Жодна з вказаних автівок не має права на отримання федеральних податкових пільг в розмірі $7500 (з середини березня очікується зниження до $3750), оскільки вони поширюються лише на автомобілі з ціною менше ніж $55 000, а також для SUV і вантажівок вартістю до $80 000. З усім тим, така знижка підштовхне до підвищення попиту на висококласні моделі Tesla. Більшість Model 3 та Y, завдяки попередньому зниженню цін у січні можуть розраховувати на субсидію.

Генеральний директор автовиробника Ілон Маск неодноразово заявляв в останні місяці, що Tesla зосередиться на зниженні цін, щоб стимулювати попит. У 2022 році компанія відвантажила клієнтам 1,3 млн автомобілів — на 40,3% більше результату попереднього року.

Минулого тижня було представлено третю частину Генерального плану Tesla — із курсом на розвиток сталої енергетики та планами виробництва 20 млн електромобілів на рік до 2030 року. Однак захід не вразив інвесторів, які очікували оголошення про доступніший електромобіль — з конкретною вартістю та датою випуску. Раніше Маск розповідав, що цей електрокар з автопілотом коштуватиме $25 000 і з’явиться до 2024 року.

Джерело: Engadget