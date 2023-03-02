Майстер-план Tesla від Ілона Маска не вразив інвесторів — акції автовиробника впали на 6%

Акції Tesla впали на 6% після чотиригодинної презентації третьої частини Генерального плану компанії. Маск і компанія оголосили про плани випустити доступний електромобіль — однак конкретної інформації щодо термінів чи вартості не надали.

Ілон Маск з десятком керівників під час Tesla Investor Day 2023 оголосили про плани скорочення витрат, інвестиції у новий завод в Мексиці та курс на розвиток сталої енергетики. Однак жодних подробиць щодо графіків запуску нових продуктів, на жаль, не повідомили.

«Ми чекали на велике оголошення, можливо, щодо більш доступної нової моделі», — сказав Расс Моулд, інвестиційний директор британської AJ Bell.

Акції Tesla, які втратили приблизно дві третини своєї вартості у 2022 році, цього року зросли більш ніж на 60%, чим повернули Маска на перше місце в рейтингу найбагатших людей світу.

«Інформація щодо терміну та вартості була обмежена. І ми не отримали очікуваного сюрпризу від Tesla», — каже Колін Ланган, аналітик одного з чотирьох найбільших банків США Wells Fargo.

Плани Tesla використовувати менше електроніки з карбіду кремнію у 75% транспортних засобів вплинули й на акції виробника та постачальника напівпровідників STMicroelectronics.

«Це стало поганою новиною для всього виробничого ланцюга карбіду кремнію і, зокрема, для STMicro», – заявила брокерська компанія Equita.

За їхніми оцінками, на частку Tesla у 2022 році припадало 70% продажів напівпровідників на основі компонентів STMicro.

Джерело: Reuters