Тести NVIDIA RTX 4060 Ti 8 ГБ та AMD RX 7600 у 3DMark – майже однакова продуктивність у DX11 та сильний відрив 4060 Ti у DX12/RT

Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti та AMD Radeon RX 7600 були протестовані в 3DMark FireStrike, TimeSpy та Speed ​​Way різними рецензентами. Сайт VideoCardz представив зведені результати.

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Відео Карта RTX 4060 Ti виявилася швидшою за Radeon RX 7600 в різних режимах, швидкодія особливо позначається в DirectX 12. Вона на 24-25% швидше в тесті без трасування TimeSpy і до 63% швидше в Speed ​​Way (з RTX). Однак у тесті FireStrike різниця у продуктивності вимірюється одиницями відсотків: RX 7600 пропонує продуктивність від 92% до 97% порівняно з RTX 4060 Ti.

Що стосується порівняння з попереднім поколінням, RTX 4060 Ti 8 ГБ в середньому на 10% швидша за RTX 3060 Ti, а продуктивність RX 7600 на 34% вище, ніж у RX 6600.

Дані все ще не досить надійні: відеокарти використовували попередню версію драйвера. Ситуація може дещо змінитись з офіційними драйверами, але закономірність проглядається: RTX 4060 Ti 8 ГБ не надто випереджає попередника та недалеко відривається від конкурента у звичайній графіці, але для більшої продуктивності RTX знадобиться відеокарта NVIDIA.