Видеокарта Radeon RX 7600 XT выйдет 25 мая – AMD разослала партнерам график эмбарго на обзоры

YouTube-канал Moore’s Law is Dead сообщает, что AMD уведомила партнеров о предстоящем графике эмбарго на новые модели Radeon. В соответствии с ним, видеокарта среднего сегмента RX 7600 XT должна выйти 25 мая.

🔥#AMD RX 7600 XT Updates:

1) Press Sampling = May 15th

2) MSRP Reviews = May 24th

3) Release Date = May 25th

4) Above-MSRP models get reviewed a day late!🥳

If you want to know Navi 33 performance and power consumption, I leaked it here this week:https://t.co/bho31NvFTK

— Moore’s Law Is Dead (@mooreslawisdead) April 26, 2023