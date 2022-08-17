The Witcher 4 на Unreal Engine 5 — аматорське концепт-відео демонструє вражаючу анімацію облич персонажів

Наступна гра серії The Witcher працюватиме на рушії Unreal Engine 5 – шанувальники франшизи очікують, що її графіка виглядатиме приголомшливо. Нове відео, створене CG Adventures, демонструє можливий зовнішній вигляд Ґеральта із Рівії, Йеннефер з Венґерберґу та інших персонажів. Для зняття анімації облич творець відео використав інструмент MetaHuman з Unreal Engine 5.

Автору довелося мати справу з обмеженими варіантами зачісок та кольору очей, тому деякі персонажі виглядають трохи дивно (особливо Геральт), але вирази та пластика облич справді вражають.

Компанія CD Projekt RED перейшла на UE5 у пошуках стабільності, великого інструментарію розробки та графічної досконалості. В іграх з відкритим світом можна рухатися у будь-якому напрямку, проходити контент у будь-якому порядку. Для створення адекватного досвіду користувача потрібне дійсно стабільне середовище, у котре можна вносити зміни та не турбуватися про те, що гра від цього зламається у тисячі інших місць.

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На поточній стадії розробки нового «Відьмака» не відомий ані час виходу, ані перелік можливих платформ. Прихильники серії мають час, щоб мріяти та втілювати свої думки за допомогою сучасних графічних інструментів.

Джерело: wccftech