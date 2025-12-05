Токен криптовалютної біржі з українським корінням WhiteBIT включили до індексу S&P Dow Jones

Depositphotos

Монету WBT від WhiteBIT офіційно додано до п’яти криптовалютних індексів S&P Dow Jones після відповідності інституційним стандартам і критеріям ліквідності. Це історичний момент, оскільки вперше нативний токен криптобіржі з українським корінням був включений до індексів S&P.

Таким чином, біржа приєдналася до “компанії” Coinbase і Robinhood. Зараз вона розширюється на глобальному рівні завдяки новим операціям у США, реєстрації VASP в Аргентині та майбутньому запуску в Бразилії. Генеральний директор WhiteBIT Володимир Носов у середу повідомив, що WBT включено до п’яти сімейств індексів S&P Dow Jones, які використовуються глобальними інвесторами для відстеження ринку цифрових активів. За словами Носова, WBT був доданий до S&P Cryptocurrency Broad Digital Asset Index, Cryptocurrency Financials Index, Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index та Cryptocurrency LargeCap Index.

“Наш токен офіційно включено до п’яти криптоіндексів S&P Dow Jones — одного з найавторитетніших постачальників індексів у світовій фінансовій сфері, який визнав WBT активом, що відповідає його стандартам якості, ліквідності, прозорості та глибині ринку”, — написав Носов.

Індекс S&P BDM, один із найпопулярніших бенчмарків провайдера, відстежує провідні цифрові активи з чіткою ринковою структурою. Методологія майже ідентична підходу, який застосовується до індексу акцій S&P 500. Носов охарактеризував включення активів компанії до індексів як знакову подію для всієї екосистеми після виходу біржі на ринок США на початку грудня. За словами Носова, WhiteBIT планує охопити щонайменше 50 штатів і відкрити регіональну штаб-квартиру в Нью-Йорку.

“Визнання DJI з боку S&P свідчить про те, що криптоінфраструктура нашого регіону досягла світових інституційних стандартів. Це поворотний момент не лише для нашої компанії, а й для розвитку суміжних криптосервісів у всьому світі”, — заявив Носов виданню Cryptopolitan.

Рішення S&P DJI збіглося з періодом стійкої динаміки WBT. Це впевнений результат на тлі криптозими, що знизила ціни більшості альткоїнів. Новина про включення в індекси S&P DJI стала причиною добового зростання ціни на 0,55%. Водночас за останні 60 днів токен зріс більш ніж на 41% після рішучого підйому до $65,3 — максимуму листопадових коливань. Паралельно з розширенням присутності на Заході, у 2025 році WhiteBIT святкуватиме 7-му річницю роботи під управлінням W Group, маючи понад 35 мільйонів користувачів у всьому світі.

Джерело: Cryptopolitan