Токсичний геймінг: дві третини жінок в онлайн-іграх стикаються з мізогінією, — дослідження

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Нове дослідження виявило, що дві третини гравчинь зазнають мізогінії під час онлайн-ігор, попри незначне покращення ситуації за останній рік.

Компанія Bryter провела опитування приблизно тисячі гравчинь у Великій Британії та США. Результати показали, що 65% респонденток стикалися з токсичною поведінкою онлайн у 2023 році. Це менше, ніж 72% у 2022 році, але проблема залишається гострою.

Технологічна журналістка Мікі Керролл на власному досвіді перевірила рівень агресії в ігрових спільнотах. Вона приєдналася до чату в Discord, де її одразу почали ображати через жіночий аватар. Гравець-чоловік назвав її «брудною жінкою» та використав низку інших образливих висловів.

Дженні МакБін, дослідниця з Bryter, зазначає, що утиски часто починаються із сексистських коментарів, але можуть перерости в погрози зґвалтування та фізичного насильства. Кожна десята опитана гравчиня отримувала погрози зґвалтування.

Попри покращення ситуації, 20% жінок-гравців взагалі відмовляються від онлайн-ігор через страх домагань.

Онлайн-курс UI/UX designer від Mate academy. Навчайтесь на онлайн-курс повного дня UI/UX designer та легко заходьте в IT! Допомагаємо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

19-річна французька кіберспортсменка Матільда описує досвід жінки в геймінгу як «страшний». Вона наголошує на тому, що «потрібно бути готовою дати відсіч кривдникам».

Стефані Іджома заснувала агенцію NNESAGA для просування різноманітності та інклюзивності в ігровій індустрії. Вона підкреслює, що чорношкірі жінки зазнають найбільше утисків у цій сфері.

Представники Discord повідомили, що компанія вживає негайних заходів у разі повідомлень про харасмент.

Онлайн-курс UI/UX designer від Mate academy. Навчайтесь на онлайн-курс повного дня UI/UX designer та легко заходьте в IT! Допомагаємо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерело: Eurogamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.