Новини Ігри 09.09.2024 о 15:14 comment views icon

Токсичний геймінг: дві третини жінок в онлайн-іграх стикаються з мізогінією, — дослідження

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Ігор Панченко

Автор новин

Токсичний геймінг: дві третини жінок в онлайн-іграх стикаються з мізогінією, — дослідження

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Нове дослідження виявило, що дві третини гравчинь зазнають мізогінії під час онлайн-ігор, попри незначне покращення ситуації за останній рік.

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Компанія Bryter провела опитування приблизно тисячі гравчинь у Великій Британії та США. Результати показали, що 65% респонденток стикалися з токсичною поведінкою онлайн у 2023 році. Це менше, ніж 72% у 2022 році, але проблема залишається гострою.

Технологічна журналістка Мікі Керролл на власному досвіді перевірила рівень агресії в ігрових спільнотах. Вона приєдналася до чату в Discord, де її одразу почали ображати через жіночий аватар. Гравець-чоловік назвав її «брудною жінкою» та використав низку інших образливих висловів.

Дженні МакБін, дослідниця з Bryter, зазначає, що утиски часто починаються із сексистських коментарів, але можуть перерости в погрози зґвалтування та фізичного насильства. Кожна десята опитана гравчиня отримувала погрози зґвалтування.

Попри покращення ситуації, 20% жінок-гравців взагалі відмовляються від онлайн-ігор через страх домагань.

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19-річна французька кіберспортсменка Матільда описує досвід жінки в геймінгу як «страшний». Вона наголошує на тому, що «потрібно бути готовою дати відсіч кривдникам».

Стефані Іджома заснувала агенцію NNESAGA для просування різноманітності та інклюзивності в ігровій індустрії. Вона підкреслює, що чорношкірі жінки зазнають найбільше утисків у цій сфері.

Представники Discord повідомили, що компанія вживає негайних заходів у разі повідомлень про харасмент.

Головні «фейкорозповсюджувачі» в Twitter — літні жінки. На них припадає понад 80% дописів з дезінформацією

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Джерело: Eurogamer

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