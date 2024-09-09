Токсичний геймінг: дві третини жінок в онлайн-іграх стикаються з мізогінією, — дослідження

Нове дослідження виявило, що дві третини гравчинь зазнають мізогінії під час онлайн-ігор, попри незначне покращення ситуації за останній рік.
Компанія Bryter провела опитування приблизно тисячі гравчинь у Великій Британії та США. Результати показали, що 65% респонденток стикалися з токсичною поведінкою онлайн у 2023 році. Це менше, ніж 72% у 2022 році, але проблема залишається гострою.
Технологічна журналістка Мікі Керролл на власному досвіді перевірила рівень агресії в ігрових спільнотах. Вона приєдналася до чату в Discord, де її одразу почали ображати через жіночий аватар. Гравець-чоловік назвав її «брудною жінкою» та використав низку інших образливих висловів.
Дженні МакБін, дослідниця з Bryter, зазначає, що утиски часто починаються із сексистських коментарів, але можуть перерости в погрози зґвалтування та фізичного насильства. Кожна десята опитана гравчиня отримувала погрози зґвалтування.
Попри покращення ситуації, 20% жінок-гравців взагалі відмовляються від онлайн-ігор через страх домагань.
19-річна французька кіберспортсменка Матільда описує досвід жінки в геймінгу як «страшний». Вона наголошує на тому, що «потрібно бути готовою дати відсіч кривдникам».
Стефані Іджома заснувала агенцію NNESAGA для просування різноманітності та інклюзивності в ігровій індустрії. Вона підкреслює, що чорношкірі жінки зазнають найбільше утисків у цій сфері.
Представники Discord повідомили, що компанія вживає негайних заходів у разі повідомлень про харасмент.
Головні «фейкорозповсюджувачі» в Twitter — літні жінки. На них припадає понад 80% дописів з дезінформацією
Джерело: Eurogamer
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