Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed

Відомий YouTube-канал назвав чотири відеокарти NVIDIA RTX 50 та AMD Radeon RX 90 найгіршими у цьогорічному поколінні. Майже напевно вибір ютуберів когось здивує.

Не сказати, щоб геймери були цілком задоволені цього річними відеокартами NVIDIA. Нестача пам’яті у кількох моделях, традиційно вузька шина, дефіцит на старті та початок нового дефіциту через RAM, невигідне співвідношення ціни та можливостей. Антитоп Hardware Unboxed майже повністю складається з відеокарт, котрі мають 8 ГБ VRAM, крім одної.

  • NVIDIA RTX 5050
  • NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ
  • AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ
  • NVIDIA RTX 5080

За словами авторів відео, RTX 5050 майже не має переваг. Її графічний процесор складається лише з 2560 ядер CUDA, відеокарта оснащена 8 ГБ відеопам’яті з пропускною здатністю 320 ГБ/с. RTX 5050 має лише 8 ліній PCIe, що вплине на продуктивність у комп’ютерах з PCIe 3.0. Офіційні бенчмарки NVIDIA демонструють її відставання від RTX 4060. Але це найдоступніша відеокарта в лінійці, і для невимогливих користувачів режиму Full HD вона може бути привабливою.

Якщо у RTX 5050 наявність 8 ГБ GDDR6 якось можна випадати бюджетним сегментом, то RX 9060 XT та RTX 5060 Ti з такою кількістю пам’яті не витримують критики за ціною вище $300. У цьому році Hardware Unboxed активно критикував моделі з 8 ГБ, тому не дивно бачити в антирейтингу ці дві досить потужні відеокарти “з обрізаними крилами”.

А що не так з NVIDIA RTX 5080? Ютубери називають її найгіршою випущеною відеокартою з усіх RTX xx80. Вона має вдвічі менше пам’яті, ніж RTX 5090, її важко знайти за рекомендованою роздрібною ціною $1000, вона набагато повільніша за RTX 5090. Відеокарта на 15% відстає від продуктивності RTX 4090.

Майже напевно хтось не погодився з цим переліком. RX 9060 XT та RTX 5060 Ti з 8 ГБ цілком заслужили місце в ньому, от інші дві відеокарти знайдуть своїх прихильників та аргументи на їхню користь. RTX 5050 поки не дісталася рейтингу Steam, а RTX 5080 вже мають понад 1% користувачів, і її частка постійно зростає.

Джерело: NotebookCheck

