Topics API замість cookie: Google Chrome тепер показує таргетовану рекламу на основі історії веб-перегляду

Google поступово впроваджує «Підвищену конфіденційність реклами» у Chrome. Ця технологія дозволяє сайтам таргетувати рекламу для користувачів з урахуванням його онлайн активності та інтересів на основі історії переглядів браузера.

Спливаюче вікно з оголошенням про цю функцію з’являлося у деяких користувачів після липневого випуску Chrome 115. У цій версії додано підтримку Google Topics API, який є частиною проєкту Privacy Sandbox.

Наступного року Google має намір відмовитись від підтримки сторонніх файлів cookie, які зберігають дані браузера. Рекламні компанії використовують файли cookie для відстеження та аналітики — часто на шкоду конфіденційності користувачів. Google розробила альтернативу у вигляді Topics API, яка дозволить продовжувати націлювання реклами без відстеження на основі файлів cookie і, як стверджується, без наслідків для конфіденційності.

По суті, Topics працює в такий спосіб. Замість використання файлів cookie для відстеження людей у мережі та з’ясування їх інтересів по відвідуваних ними сайтах і застосунках, що використовуються, сайти можуть безпосередньо запитувати Chrome через Topics JavaScript API, що саме цікавить користувача. Потім на основі цих даних сайти зможуть показувати рекламу. Chrome вибирає ці цікаві для користувача теми, вивчаючи історію його браузера.

При першому зверненні до Topics API користувач бачить інформаційний екран, який описує зміни конфіденційності демонстрації реклами. За бажанням користувач може змінити параметри функції в налаштуваннях (Конфіденційність та безпека ─ Конфіденційність в рекламі).

Google стверджує, що Topics API не дозволяє компаніям ідентифікувати тих, інтереси кого відображаються в його рекламному API. Водночас Apple та Mozilla заявили, що не будуть використовувати Topics API з міркувань конфіденційності.

Джерело: theregister