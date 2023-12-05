Toyota представила два електроконцепти кросоверів, що мають з’явитися в 2024-25 роках

Toyota планує розширити свою європейську лінійку акумуляторних електромобілів (BEV) до шести моделей до 2026 року. Автовиробник наразі представив два нових концепти Urban SUV та Sport Crossover, запуск яких в Європі запланований на 2024-2025 роки.
Toyota, найбільший автовиробник у світі за обсягом продажів, наразі продає лише одну повністю електричну модель — bZ4X. Вона прагне досягти 100-відсоткової вуглецевої нейтральності до 2035 року, передає Engadget. Toyota заявила, що випустить ще два повністю електричні SUV, щоб завершити свою лінійку до 2026 року — і планує до цього часу щорічно продавати в Європі 250 тис. електромобілів.
Два нових концепти компанії приєднаються до bZ4X і компактного позашляховика, який вона представила минулого року. Новий Toyota Urban SUV concept запланований до запуску в Європі на 2024 рік. У нього «автентичний дизайн позашляховика», що черпає натхнення від Yaris Cross, лідера продажів у своєму класі. Urban SUV буде доступний з переднім і повним приводом та двома рівнями акумуляторів — бюджетним і з більшим запасом ходу.
Про концепт спортивного кросовера Toyota розповіла набагато менше. В нього похилий профіль фастбека, який компанія позиціонуватиме, як більш витончену альтернативу традиційним позашляховикам. Згідно з планами автовиробника, цей концепт надійде у виробництво в 2025 році.
Toyota Urban SUV concept
Toyota Sport Crossover concept
Акумулятори Toyota
Toyota планує випустити три нові батареї наступного покоління у 2026 році й пізніше. Перші будуть зосереджені на продуктивності, пропонуючи звичайну структуру з подвоєним запасом ходу і на 20% меншу ціну, ніж для bZ4X.
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Друга батарея буде «якісною і недорогою», матиме «нову форму» з біполярною структурою, переважно з використанням дешевшого літій-залізо-фосфату (LFP). За допомогою цієї батареї Toyota планує збільшити запас ходу на 20% і знизити вартість на 40% порівняно з bZ4X.
Третя батарея буде суто високопродуктивною, з використанням катоду з високим вмістом нікелю та біполярних технологій. «Очікується ще нижча вартість і ще більший запас ходу».
Toyota також натякнула на прогрес у створенні перших твердотільних акумуляторів, які можуть з’явитися через три-чотири роки. Завдяки твердотільним елементам автовиробник має на меті забезпечити час заряджання від 10 до 80 відсотків всього за 10 хвилин.
Ми зробили технологічний прорив, який долає давню проблему довговічності твердотільних батарей. Наразі розробляється метод масового виробництва, і ми прагнемо до комерціалізації в 2027-2028 роках з виробничою потужністю в кілька десятків тисяч автомобілів”.
— Андреа Карлуччі, віце-президент Toyota Europe.