Toyota представила два електроконцепти кросоверів, що мають з’явитися в 2024-25 роках

Toyota планує розширити свою європейську лінійку акумуляторних електромобілів (BEV) до шести моделей до 2026 року. Автовиробник наразі представив два нових концепти Urban SUV та Sport Crossover, запуск яких в Європі запланований на 2024-2025 роки.

Toyota, найбільший автовиробник у світі за обсягом продажів, наразі продає лише одну повністю електричну модель — bZ4X. Вона прагне досягти 100-відсоткової вуглецевої нейтральності до 2035 року, передає Engadget. Toyota заявила, що випустить ще два повністю електричні SUV, щоб завершити свою лінійку до 2026 року — і планує до цього часу щорічно продавати в Європі 250 тис. електромобілів.

Два нових концепти компанії приєднаються до bZ4X і компактного позашляховика, який вона представила минулого року. Новий Toyota Urban SUV concept запланований до запуску в Європі на 2024 рік. У нього «автентичний дизайн позашляховика», що черпає натхнення від Yaris Cross, лідера продажів у своєму класі. Urban SUV буде доступний з переднім і повним приводом та двома рівнями акумуляторів — бюджетним і з більшим запасом ходу.

Про концепт спортивного кросовера Toyota розповіла набагато менше. В нього похилий профіль фастбека, який компанія позиціонуватиме, як більш витончену альтернативу традиційним позашляховикам. Згідно з планами автовиробника, цей концепт надійде у виробництво в 2025 році.

Toyota Urban SUV concept

Toyota Sport Crossover concept

Акумулятори Toyota

Toyota планує випустити три нові батареї наступного покоління у 2026 році й пізніше. Перші будуть зосереджені на продуктивності, пропонуючи звичайну структуру з подвоєним запасом ходу і на 20% меншу ціну, ніж для bZ4X.

Друга батарея буде «якісною і недорогою», матиме «нову форму» з біполярною структурою, переважно з використанням дешевшого літій-залізо-фосфату (LFP). За допомогою цієї батареї Toyota планує збільшити запас ходу на 20% і знизити вартість на 40% порівняно з bZ4X.

Третя батарея буде суто високопродуктивною, з використанням катоду з високим вмістом нікелю та біполярних технологій. «Очікується ще нижча вартість і ще більший запас ходу».

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Toyota також натякнула на прогрес у створенні перших твердотільних акумуляторів, які можуть з’явитися через три-чотири роки. Завдяки твердотільним елементам автовиробник має на меті забезпечити час заряджання від 10 до 80 відсотків всього за 10 хвилин.