Трейлер серіалу «Каос» — міфологічна чорна комедія з Джеффом Ґолдблюмом від творця «Кінець ї***ого світу»

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Серіал «Каос», який вийде на Netflix 29 серпня, описують як похмуро-смішний сучасний сюжет давньогрецької міфології.

Згідно з синопсисом, всемогутній Зевс починає боятися кінця свого правління: він помічає зморшку в себе на лобі, яка може сповіщати про кінець світу. Зевс стає параноїком, а шість смертних людей, які згадуються у давньому пророцтві про апокаліпсис, намагаються з’ясувати, що їх пов’язує з грецькими богами.

«Каос» розробив та написав Чарлі Ковелл, який створив для Netflix хітовий серіал «Кінець ї***ого світу», а режисером виступили Георгі Бенкс-Девіс та Руньяраро Мапфумо.

У ролі Зевса виступає Джефф Ґолдблюм, також серед акторського складу з’являються Девід Тьюліс, Джанет МакТір та Кліфф Кертіс.

Тизер-трейлер

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