Трейлер серіалу жахів «Ласкаво просимо до Деррі» — приквелу «Воно» з поверненням Пеннівайза / Білла Скашгорда

HBO

Білл Скашгорд повертається до ролі клоуна Пеннівайза в серіалі «Ласкаво просимо до Деррі» — приквелі до фільмів «Воно» від оригінального режисера Андреса Мускетті.

Дія серіалу «Воно: Ласкаво просимо до Деррі», натхненного романом Стівена Кінга, відбувається у 1962 році — за 26 років до подій першого фільму «Воно», коли клуб невдах зіткнувся з моторошною суттю клоуна. Сценарій написали сам Мускетті, його сестра Барбара та Джейсон Фукс — тріо також взяло на себе роль виконавчих продюсерів.

Андрес також зрежисував чотири з загалом дев’яти епізодів. В попередніх інтерв’ю він пояснював, що серіал «розповідатиме історію у зворотному напрямку», з урахуванням трьох сезонів:

«Це історія, заснована на інтерлюдіях книги. Інтерлюдії — це, по суті, розділи, що відображають дослідження Майка Хенлона, його фрагменти. Протягом 27 років хлопець намагається зрозуміти, що це таке, що його зробило, хто його зробив, хто його бачив і все таке інше… Тож перший сезон — це 1962 рік, другий сезон — 1935, а третій сезон — 1908 рік».

Окрім Скашгорда, який нещодавно поповнив свою колегію лиходіїв графом Орлоком з «Носферату», до акторського складу увійшли Тейлор Пейдж («Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо («Вартові»), Кріс Чок («Перрі Мейсон»), Джеймс Ремар («Оппенгеймер») та ін.

Скашгорд раніше натякав, що «Ласкаво просимо до Деррі» скористається можливістю дослідити нові грані Пеннівайза та супутніх історій, в які фільми не могли заглибитися через обмежений хронометраж, і називав майбутній серіал «досить хардкорним», що, безсумнівно, схвилює шанувальників жахів.

Серіал «Воно: Ласкаво просимо до Деррі» вийде на HBO та Max восени 2025 року — поки без точних дат.

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