Триває новий конкурс для авторів ІТС – вигравай топові ігрові девайси від Logitech!

Візьми участь у конкурсі та виграй ігрове кермо G923 від ?

Вже минув тиждень від запуску нового конкурсу авторських статей ITC.UA, тож саме час нагадати тим, хто вагався щодо того, чи писати, чи ні, що завжди краще наважитись і щось зробити, ніж не робити нічого.

А особливо, якщо за це ще є можливість отримати круті призи від партнера конкурсу Logitech – професійне ігрове гоночне кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC та одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!.

Принагідно, нагадаю умови участі та теми статей на конкурс.

Теми статей на конкурс

З 7 лютого по 8 березня включно напишіть матеріал на такі теми:

Які ігрові девайси ви використовували, коли починали грати, які зараз і що впливало на зміни, якщо вони були. Це може бути стаття про старий кульковий Mitsumi чи про культову Logitech MX1000, про нові девайси, клавіатури, гарнітури тощо. Ваші найкращі перемоги, пов’язані із брендом Logitech. Розкажіть, як ви виграли чемпіонат по Dota свого факультету чи як із друзями влаштовували баталії в Mortal Kombat на всю ніч, як одразу відчули різницю в Need for Speed, пересівши із клавіатури за своє перше кермо Logitech. Яким ви бачите розвиток гейм-індустрії найближчими роками, яких змін очікувати. Як змінять світ гейм-індустрії окуляри зміненої реальності від Meta й Apple, чи можна очікувати найближчим часом вихід з подібними продуктами інших великих брендів. Які ігри стануть популярнішими за інші. Може, щось неочікуване вистрілить, як от, наприклад, Palworld нещодавно.

Як взяти участь у конкурсі

Напишіть розповідь у вільному стилі на запропоновані вище теми. Для тих, хто ще з якоїсь причини не писав тексти й не брав участь у попередніх конкурсах, розказуємо, як це можна зробити.

Спочатку вам треба зареєструватись, натиснувши кнопку «Увійти» у правому верхньому куті сайту. Потім – «Створити аккаунт».

Після реєстрації у профайлі автора з’явиться кнопка «Створити пост», яка веде на зручний і зрозумілий редактор.

Після того як ви напишете статтю, вона йде на модерацію та після неї з’являється в меню сайту «Дописи», а ті статті, які нам особливо сподобались, з’являться на головній сторінці сайту.

Нагадуємо, що статті на конкурс треба надсилати ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, оскільки саме нею ведуться «Дописи».

Ну і важливо дотримуватись правил, звісно.

Які статті беруть участь у конкурсі

Справжні. Стаття не може бути про вигадану техніку чи події. Ми хочемо переконатися, що ви написали про свій досвід, а не переклали текст зі сторонніх ресурсів.

Унікальні. Копії чужих текстів не підійдуть, стаття має бути вперше опублікована саме на ITC.ua.

Бажано не використовувати штучний інтелект і всілякого роду AI для створення статей.

В іншому у вас повна свобода: ми не обмежуємо довжину матеріалу, кількість знаків і вибір техніки, якщо вона відповідає умовам конкурсу.

Не забуваємо ще декілька важливих моментів. По-перше, мова авторських статей на ITC.ua — виключно українська. По-друге, ілюстративний матеріал та оригінальні візуалізації суттєво підвищують якість текстів та збільшують шанси на перемогу. Буває так, що людина забула головне зображення додати, чи якось криво вставились фото в текст. Але, деякі автори взагалі без жодної фотки надсилають матеріал. Не робіть так, будь-ласка.

Нам надзвичайно приємно, що стільки людей пише статті, коментує, читає авторські статті — це дуже надихає, дає нам силу, наснагу працювати, вдосконалюватися, розвиватися та радувати вас новими конкурсами з приємними подарунками.

Дякуємо, що продовжуєте писати авторські статті на ITC!

Бажаємо наснаги та успіхів!

Візьми участь у конкурсі та виграй ігрове кермо G923 від ?

Logitech G – найкраще ігрове обладнання для вашого ідеального ігрового місця: миші, клавіатури, гарнітури, ігрові керма та контролери, щоб вивести ваші перемоги на новий рівень.



Головний приз в конкурсі – Ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5 / Playstation / PC, а також 8 додаткових призів у вигляді клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear.