Цінові війни: цього року подешевшали 195 моделей китайських автомобілів

В той час як українські керманичі готували підвищення податків, яке б викликало здорожчання автомобілів для українців на 15%, в Китаї спостерігається зворотне явище. За словами генерального секретаря Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA) Цуй Дуншу, із січня по вересень цього року загалом було знижено ціни на 195 моделей автомобілів.

Це перевищило результат всього 2023 року, коли подешевшали 150 моделей. У 2022 році ціни знизились для 95 моделей.

Найпомітніше дешевшають так звані транспортні засоби нової енергії. Плагін-гібридні автомобілі та електромобілі стали доступнішими на понад 13%. Якщо розглядати категорії більш конкретно, можна зробити наступні висновки:

71 модель з бензиновим ДВЗ була знижена в ціні в середньому на $2140 або на 9,3%;

13 гібридних моделей були знижені в ціні в середньому на $2140 або на 8,4%;

29 плагін-гібридних моделей подешевшали в середньому на $3420 або на 13,7%;

13 моделей розширеного радіуса дії були знижені в ціні в середньому на $2000 або на 7,6%;

69 електромобілів подешевшали в середньому на $3280 або на 13,5%.

Разом з тим зниження цін на м’які гібриди та автомобілі розширеного радіуса дії було незначним. Водночас завдяки зниженню цін на електромобілі, деякі бензинові автомобілі середнього та високого класу також почали значно дешевшати.

Зниження цін є одним із найважливіших засобів стимулювання продажу автомобілів. Деякі автовиробники, хоча й досягли збільшення обсягів продажів, реалізують машини собі в збиток. Лі Шуфу, голова Geely, попередив про можливі наслідки цінової війни – появи фальсифікацій та продажу підробленої продукції.

Джерело: carnewschina