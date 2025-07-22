Творець Valve Гейб Ньюелл про еру ШІ як технологічний перехід: «Є багато людей, які досягли успіху просто тому, що були першими»

У тій самій розмові з відеоблогером Залкаром Салієвим, яка поки публікується частинами, творець Valve Гейб Ньюелл розмірковує про ШІ як технологічний перехід

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

«Ну, я думаю, щодо значних технологічних переходів були докомп’ютерні та посткомп’ютерні [часи], були доінтернетні, а потім постінтернетні. Я думаю, що неймовірно очевидно, що системи машинного навчання, системи штучного інтелекту, матимуть глибокий вплив практично на кожен бізнес», — каже Ньюелл.

Здається, він не бачить нічого дивного і навіть нового в ситуації, яка вже траплялася в історії. Потрібно не боятися, а очолювати.

«Тож, якби мені довелося вказати на технологічний перехід, який слід очолити, то це було б з’ясування того, як використовувати штучний інтелект для покращення чогось. Якщо ви хочете бути бухгалтером – вивчайте штучний інтелект, якщо ви хочете бути юристом – вивчайте штучний інтелект, якщо ви збираєтеся бути програмістом, переконайтеся, що ви знаєте, як використовувати інструменти, які зручні для цих концепцій програмування. Все це здається надзвичайно очевидним».

Ньюелл порівнює ШІ з минулими інноваціями в програмному забезпеченні, такими як редактор таблиць Lotus, який, можливо, не такий відомий зараз, але свого часу став першим повнофункціональним ПЗ для роботи з електронними таблицями та першим «вбивчим» застосунком для IBM PC, котрий багато змінив.

«Є багато людей, які досягли неймовірного успіху просто тому, що вони були першими фінансовими працівниками своєї компанії, хто навчився користуватися Lotus 1-2-3. Усі інші досі вели бухгалтерський облік традиційними способами, і ви могли здаватися супергенієм лише тому, що знаєте, як користуватися настільним комп’ютером і електронними таблицями, чи не так?»

Власне, як і інтернет став чимось, що підвищено ефективність бізнесу. Навіть з урахуванням краху доткомів, котрий пережили далеко не всі компанії.

«Так само як з інтернетом: були компанії та окремі особи, які побачили можливість і скористалися нею, щоб створити більше цінності як окремі особи чи як корпорація. Вони випередили всіх інших. Тож, по суті, штучний інтелект буде чіткодом для людей, які хочуть ним скористатися».

Дехто передбачає крах галузі ШІ, яка зараз шалено «накачується» грошима, котрий тане масштабнішим за падіння доткомів. Але як і решта перерахованого, штучний інтелект — лише новий інструмент, котрим можна скористатися у різний спосіб. Нагадаємо, в інших частинах інтерв’ю Гейб Ньюелл розповідав про роль ШІ у програмуванні та критикував венчурні стартапи з оманливими презентаціями для інвесторів.

Джерело: PC Gamer