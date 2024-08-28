Творці серіалу «Володар перснів» представили Темного мага з пустелі Рун

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Поки фанати міркують, ким є Незнайомець у серіалі «Володар перснів: Персні влади», Amazon Prime Video тизерить нового невідомого чарівника у другому сезоні.

Персонаж, якого грає Кіаран Гайндс, відомий просто як «Темний чарівник». Звичайно, вже виникли теорії різної ймовірності — від Сарумана до Ґендальфа. Можна також припустити, що це один з двох так званих Синіх магів, Істарі, які пішли на південь та схід. Саруман пізніше навернувся до зла, тож й вони могли вчинити так раніше. Співавтор серіалу Джей Ді Пейн мало допоміг у розгадці, але все ж дав деякі невеликі натяки:

«Вам потрібно подивитись шоу та самим перевірити це, але ми знаємо, що він у Руні, і в Руні є дивні речі, багато з яких він, можливо, запустив…».

В офіційному описі персонаж зветься темним та могутнім чарівником. Йдеться, що у нього є «помічники з магією» — які є тими самими трьома мандрівниками, котрі знайшли Незнайомця у першому сезоні.

Враховуючи, що йдеться про пустелю Рун, він може зустрітися з Незнайомцем. Однак актор Деніел Вейман нічого не видає:

«Я зустрічав Кіарана багато разів на автостоянці та хотів би провести з ним більше часу. Я не можу дочекатися, щоб побачити його роботу. Я чув, що його називають «Темним чарівником», це звучить не дуже добре. Незнайомцю досить збентеження й з Томом Бомбаділом. … Я працював з Кіараном раніше, але не в цьому [серіалі]».

Усі інтриги почнуть розсіюватися вже завтра, 29 серпня, коли стартує трансляція другого сезону «Володар перснів: Персні влади».

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Джерело: GamesRadar

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