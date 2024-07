Тизер серіалу «Володар перснів» показав нового чарівника — можливо, це Саруман

Дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбувається у Другій епосі Середзем’я, тож персонажів, знайомих за фільмами Джексона, небагато. Але уважні глядачі знайшли ще одного.

Такі дійові особи, як Ґаладріель та Саурон, присутні через довгу тривалість життя. Фанати знайшли у нещодавньому тизері Amazon Prime Video ще одного довгожителя.

20-секундний тизер другого сезону «Володар перснів: Персні влади», опублікований у соціальних мережах, показує неназваного чарівника з характерною бородою у виконанні Кіарана Гайндса. Фанати одразу припустили старого знайомого — Сарумана (або принаймні одного з Істарі).

Your return to Middle-earth is getting closer. pic.twitter.com/B80M2wLDUz

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 29, 2024