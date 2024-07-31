Тизер серіалу «Володар перснів» показав нового чарівника — можливо, це Саруман

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Дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбувається у Другій епосі Середзем’я, тож персонажів, знайомих за фільмами Джексона, небагато. Але уважні глядачі знайшли ще одного.

Такі дійові особи, як Ґаладріель та Саурон, присутні через довгу тривалість життя. Фанати знайшли у нещодавньому тизері Amazon Prime Video ще одного довгожителя.

20-секундний тизер другого сезону «Володар перснів: Персні влади», опублікований у соціальних мережах, показує неназваного чарівника з характерною бородою у виконанні Кіарана Гайндса. Фанати одразу припустили старого знайомого — Сарумана (або принаймні одного з Істарі).

Your return to Middle-earth is getting closer. pic.twitter.com/B80M2wLDUz — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 29, 2024

Чарівник, роль якого у трилогії «Володар перснів» Пітера Джексона виконав сер Крістофер Лі, був старшим з Істарі та до Третьої епохи не був зіпсований злом. Це сталося пізніше, через використання Палантіра та спілкування з Сауроном.

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Дехто вказує на останній факт як на натяк, що перед глядачами не Саруман, а хтось з інших чарівників. Долю двох з них Толкін не розкрив докладно, але відомо, що вони намагалися зруйнувати владу Саурона на сході Середзем’я, тоді як Гендальф та Саруман діяли на заході.

Нещодавно актор Деніел Вейман розповів, що не знає, ким є його персонаж Незнайомець, але він теж є одним з Істарі. Вейман каже, що на цьому етапі серіалу це не так цікаво. Але ж глядачам цікаво, і вони підозрюють у ньому Ґендальфа.

Джерело: GamesRadar

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