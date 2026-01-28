Тимчасове рішення: OnePlus пояснила блокування відкату прошивок

OnePlus заспокоїла фанатів кастомних ROM: відкат ОС повернеться

Минулого тижня OnePlus непомітно, але доволі жорстко змінила правила відкату на старіші версії прошивок. З виходом ColorOS 16.0.3.501 компанія впровадила захист Anti-Rollback (ARB), який блокує можливість повернення на старіші прошивки й у разі спроби “даунгрейду” фактично перетворює смартфон на цеглину — відновлення можливе лише через заміну материнської плати, адже на ній “перегорає” електронний запобіжник. Таке рішення миттєво викликало хвилю критики з боку ентузіастів і прихильників користувацьких ROM. І тепер компанія почала відмовлятися від цієї ініціативи. OnePlus запевняє, що це рішення має тимчасовий характер, і найближчим часом ситуація зміниться.





У коментарі для Android Authority OnePlus підтвердила, що ARP є лише проміжним заходом. Захист додали на кілька моделей, зокрема OnePlus 13 та 13T, OnePlus 15 та OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro. За словами компанії, обмеження стосується як смартфонів для китайського ринку з ColorOS, так і глобальних версій, що працюють під управлінням OxygenOS. Таким чином, зміни торкнулися всієї актуальної лінійки флагманів незалежно від регіону продажу.

У повному офіційному коментарі OnePlus пояснює свою позицію так:

“Щоб додатково посилити безпеку пристроїв, ми тимчасово призупинили можливість пониження версії з програмних збірок 16.0.2.50x до старіших. Ми відновимо можливість пониження версії програмного забезпечення в наступному плановому оновленні, а поки що користувачі, які хочуть виконати відкат, можуть напряму звернутися до служби післяпродажної підтримки OnePlus”.

Компанія не уточнила, що саме стало причиною такого “тимчасового посилення безпеки”, і в заяві немає жодних технічних деталей або пояснень, чому було обрано саме такий підхід. Водночас сам факт того, що ARP не планують залишати назавжди, став позитивним сигналом для спільноти розробників і користувачів кастомних прошивок.





Точні строки виходу “планового оновлення” OnePlus не називає. Однак, якщо йдеться про стандартний цикл апдейтів із патчами безпеки, користувачам смартфонів OnePlus, імовірно, доведеться чекати близько одного-двох місяців, перш ніж можливість офіційного відкату версії ОС знову стане доступною.

Джерело: 9to5google