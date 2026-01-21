OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки

OnePlus 15. Фото: OnePlus

OnePlus впровадила функцію Anti-Rollback (ARB) в ColorOS, яка фактично змушує користувачів залишатись на нових версіях ОС і блокує смартфони в спробах повернутись на старіші.

З випуском ColorOS 16.0.3.501 та новіших версій (включаючи .503), OnePlus впровадив захист від відкату на апаратному рівні, як помітили розробники на форумі XDA. Для більшості користувачів це оновлення не матиме негативних наслідків, найбільше постраждають ті, хто використовує користувацькі ROM або практикує “пониження” версій.

Якщо встановити будь-яку версію, старішу за ColorOS 16.0.3.501/.503, пристрій отримає повну програмну несправність. Оскільки захист відбувається на апаратному рівні, то популярні методи розблокування надалі не працюватимуть. Простими словами, коли активується ARB — перегорає електронний запобіжник на материнській платі, тож єдиним виходом врятувати смартфон буде її повна заміна.

ARB є частиною системи Verified Boot від Android, яку було запроваджено для запобігання поверненню до старіших, менш безпечних прошивок. Пристрої таких компаній, як Xiaomi, POCO, Redmi, Google та інші, використовують захист вже багато років. За подібним принципом працює й Samsung Knox, хоча й не з такими суворими наслідками для смартфонів.

Зазначається, що ARB вже працює на наступних пристроях та версіях:

Розробники припускають, що серія OPPO Find X8 та смартфони OnePlus 11/12 стануть наступними в переліку. Важливо: наразі ARB, якщо вірити звітам, є лише на ColorOS. Але, враховуючи спільну кодову базу OnePlus, він також може з’явитися на OxygenOS в майбутніх оновленнях.

Також повідомляється, що OnePlus видалив офіційні пакети пониження версії для OnePlus 13, а це означає, що навіть раніше санкціоновані відкати до попередніх версій можуть призвести до блокування пристроїв. Єдиний на цей час варіант для прихильників користувацьких ROM і власників вищезазначених смартфонів — не встановлювати оновлення, що закінчуються на .500, .501 або .503 без перевірки змін.

