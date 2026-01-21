Новини Софт 21.01.2026 comment views icon

OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

OnePlus 15 і Ace 6 представлені: екрани 165 Гц і батареї під 8000 мА•год
OnePlus 15. Фото: OnePlus

OnePlus впровадила функцію Anti-Rollback (ARB) в ColorOS, яка фактично змушує користувачів залишатись на нових версіях ОС і блокує смартфони в спробах повернутись на старіші.

З випуском ColorOS 16.0.3.501 та новіших версій (включаючи .503), OnePlus впровадив захист від відкату на апаратному рівні, як помітили розробники на форумі XDA. Для більшості користувачів це оновлення не матиме негативних наслідків, найбільше постраждають ті, хто використовує користувацькі ROM або практикує “пониження” версій.

Якщо встановити будь-яку версію, старішу за ColorOS 16.0.3.501/.503, пристрій отримає повну програмну несправність. Оскільки захист відбувається на апаратному рівні, то популярні методи розблокування надалі не працюватимуть. Простими словами, коли активується ARB —  перегорає електронний запобіжник на материнській платі, тож єдиним виходом врятувати смартфон буде її повна заміна.

ARB є частиною системи Verified Boot від Android, яку було запроваджено для запобігання поверненню до старіших, менш безпечних прошивок. Пристрої таких компаній, як Xiaomi, POCO, Redmi, Google та інші, використовують захист вже багато років. За подібним принципом працює й Samsung Knox, хоча й не з такими суворими наслідками для смартфонів.

Зазначається, що ARB вже працює на наступних пристроях та версіях:

Розробники припускають, що серія OPPO Find X8 та смартфони OnePlus 11/12 стануть наступними в переліку. Важливо: наразі ARB, якщо вірити звітам, є лише на ColorOS. Але, враховуючи спільну кодову базу OnePlus, він також може з’явитися на OxygenOS в майбутніх оновленнях.

Також повідомляється, що OnePlus видалив офіційні пакети пониження версії для OnePlus 13, а це означає, що навіть раніше санкціоновані відкати до попередніх версій можуть призвести до блокування пристроїв. Єдиний на цей час варіант для прихильників користувацьких ROM і власників вищезазначених смартфонів — не встановлювати оновлення, що закінчуються на .500, .501 або .503 без перевірки змін.

Перші скріншоти Android 17: сповіщення та швидкі налаштування

Спецпроєкти
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC

Джерело: 9to5google, androidauthority, droidwin

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Вийшли Huawei Mate 80 і 80 Pro: 8000 ніт, Wi-Fi 7+ та ціна до $1800
Honor демонструє наживо Robot Phone з висувною камерою
Анонсовані OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, та OnePlus Watch Lite
Велика робота над помилками в Apple iOS 27, — Марк Гурман про нову ОС для iPhone
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Другий дисплей E-ink для смартфона: невеликий рідер Xteink X4
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн (оновлено)
Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft
Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності
Перші скріншоти Android 17: сповіщення та швидкі налаштування
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Windows 1.0 виповнилося 40 років: від графічної оболонки DOS до агентного непорозуміння
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати