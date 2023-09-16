Новини Пристрої 16.09.2023 о 22:32

Титанові Apple iPhone 15 Pro збирають відбитки та змінюють колір – фото та відео

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Титанові Apple iPhone 15 Pro збирають відбитки та змінюють колір – фото та відео

На офіційних фото та рендерах нові Apple iPhone 15 Pro та Pro Max мають привабливий та вишуканий вигляд. Але як щодо практичного використання? З’явилися перші свідчення, що не все так добре – титанові рамки марки та навіть змінюють колір після доторкань.

Apple iPhone 15 Pro

Наведені фото та відео демонструють чіткі відбитки пальців на бокових гранях iPhone 15 Pro. Плями помітно темніші, ніж решта поверхні, а біля кнопок у недоступних для натискання місцях з’являються світлі ореоли.

Через оптичні властивості поверхні під деякими кутами може здаватися, що окремі ділянки мають дещо інший колір. Подібний ефект не є дивним і іноді спостерігається на деяких металічних поверхнях. За свідченнями, зміни найбільш помітні на синій та чорній версії.

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Використання титану та алюмінію дозволило Apple створити найлегші iPhone Pro в історії з ефектним дизайном. Але топові флагмани мали б бути справді бездоганними.

iPhone 15 Pro та 15 Pro Max — 3-нм чип A17 Pro з рейтрейсингом, титановий корпус, порт USB-C та кнопка «‎Дія»

Джерело: SparrowsNews

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