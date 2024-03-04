У 2023 році кожне п’яте нове авто у світі було електричним, що стримало попит на нафту, — IEA

Без електромобілів, сонячної, вітрової та атомної енергетики глобальне зростання викидів за останні п’ять років було б утричі більшим, свідчить аналіз Міжнародного енергетичного агентства (IEA). У 2023 році кожне п’яте нове авто у світі було електричним, що також стримало попит на нафту.

Нові висновки випливають із щорічного оновлення даних про глобальні викиди CO2, пов’язані з енергетикою, і щойно випущеного першого видання нової серії «Моніторингу ринку чистої енергії», який відстежує впровадження «чистої» енергії та широко окреслює наслідки для світових енергетичних ринків.

Відновлювані джерела енергії стримали зростання викидів у 2023 році

Погана новина, що викиди, пов’язані з енергетикою, зросли у 2023 році. Але добра в тому, що завдяки подальшому поширенню технологій чистої енергії глобальні викиди, пов’язані з енергетикою, зросли не так сильно, як у 2022 році, навіть попри те, що загальне зростання попиту на енергію прискорилося, передає Electrek.

У 2023 році викиди зросли на 410 млн тонн, або на 1,1%, порівняно зі зростанням на 490 млн тонн роком раніше, і досягли рекордного рівня в 37,4 млрд тонн.

Винятковий дефіцит гідроенергії через екстремальні посухи в США, Китаї та кількох інших країнах спричинив понад 40% зростання викидів у 2023 році, оскільки країни звернулися до викопних видів палива, щоб заповнити цю прогалину. Якби не незвично низький рівень виробництва гідроенергії, глобальні викиди від виробництва електроенергії знизилися б у 2023 році, що зробило б загальне зростання викидів, пов’язаних з енергетикою, значно меншим.

У 2023 році в країнах з розвиненою економікою спостерігалося рекордне падіння викидів, навіть попри зростання ВВП. Їхні викиди впали до 50-річного мінімуму, а попит на вугілля знизився до рівня початку 1900-х років.

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Скорочення викидів у країнах з розвиненою економікою відбулося завдяки поєднанню потужного розвитку відновлюваних джерел енергії, переходу з вугілля на газ, підвищенню енергоефективності та більш м’якому промисловому виробництву.

Минулий рік став першим, коли щонайменше половина виробництва електроенергії в розвинених країнах припала на такі джерела з низьким рівнем викидів, як відновлювані джерела енергії та атомна енергетика.

Вплив чистої енергетики за останні 5 років

З 2019 по 2023 рік зростання чистої енергетики було вдвічі більшим, ніж зростання використання викопних видів палива. Новий аналіз показує, що розгортання чистої енергетики за останні п’ять років суттєво обмежило зростання попиту на викопне паливо, заклавши основу для прискорення переходу від нього в цьому десятилітті.

Розгортання вітрової та сонячної енергетики в електроенергетичних системах по всьому світу з 2019 року є достатнім для того, щоб уникнути річного споживання вугілля, еквівалентного річному споживанню електроенергії в Індії та Індонезії разом узятих, і знизити річний попит на природний газ на величину, еквівалентну довоєнному експорту природного газу з росії до країн ЄС.

Чимраз більша кількість електромобілів на дорогах, на які припадає кожен п’ятий продаж нових автомобілів у світі в 2023 році, також відіграла значну роль в утриманні попиту на нафту (з точки зору енергоємності) від зростання вище допандемічного рівня.

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