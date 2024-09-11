У BYD Han 2025 оновили батареї, збільшили пробіг та водночас знизили ціни

BYD представила оновлений електричний седан Han модельного ряду 2025 року. Водночас компанія знизила ціну на оновлену версію, якщо порівнювати з попередником.

BYD Han 2025 року оснащений батареями Blade Battery. Вони безпечніші та довговічніші. Електричні моделі тепер мають запас ходу від 506 до 701 км, а швидка зарядка дозволяє досягти 80% місткості за пів години.

Плагін-гібридна версія використовує п’яте покоління гібридної системи DM-i з 1.5T турбодвигуном та електромотором. Вона розганяється до 100 км/год за 6,9 секунди. У гібридному режимі автомобіль споживає 3,8 л палива на 100 км пробігу та має запас ходу до 1350 км.

BYD Han 2025 року оснащений системою DiPilot 300 з LiDAR і Nvidia Orin-X, що забезпечує допомогу на дорогах. Система підвіски DiSus-C забезпечує комфортну їзду, регулюючи амортизацію в реальному часі.

Дизайн Han 2025 залишився схожим на попередника, але з деякими змінами. Додано новий колір Fashion gray та оновлено передню частину. Чорний спортивний пакет додає агресивності. Розміри залишились такими ж, як і в попередніх моделях: 4975 мм в довжину, 1910 мм в ширину та 1495 мм у висоту, а колісна база – 2920 мм.

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Всередині Han 2025 пропонує 15,6-дюймовий сенсорний екран з підтримкою голосових команд і 3D-навігації. Комфорту додають сидіння з масажем та система освітлення з можливістю налаштування. Аудіосистема Dynaudio має 12 динаміків.

Ціни на новий Han 2025 для плагін-гібридної версії починаються від €21000 і досягає €28000. PHEV моделі стали приблизно на €500 дешевші за попередників. Ціна повністю електричної версії стартує з €22760, а топова модель коштує €29800.

За попередні 4 роки було продано понад 800 тис. різних модифікацій BYD Han.

Джерело: arenaev