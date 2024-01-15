Новини Україна 15.01.2024 о 14:45 comment views icon

У фіналі Нацвідбору на Євробачення візьме участь наречена бійця 3-ї штурмової бригади — з піснею про українських захисників

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У фіналі Нацвідбору на Євробачення візьме участь наречена бійця 3-ї штурмової бригади — з піснею про українських захисників

Журі обрали 11 фіналістів з понад 400 заявок і 280 артистів.

Наречена бійця 3-ї штурмової бригади INGRET виступить у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024» під номером 02. Співачка виконає композицію, присвячену українським захисникам, а також їхнім матерям, дружинам та дочкам.

INGRET (справжнє ім’я: Інгрет Костенко) — альтернативна українська співачка, авторка пісень і музики, яка раніше брала участь у пісенних шоу (зокрема в «Голосі країни», де дійшла до суперфіналу та посіла друге місце).

Фінал Нацвідбору запланований на 3 лютого. Як і у попередні роки, переможця обиратимуть журі та глядачі (за допомогою онлайн-голосування). Відповідно до жеребкування, порядок виступу претендентів наступний:

  1. YAKTAK — ‎‎Lalala‎
  2. INGRET — Keeper‎
  3. NAZVA — Slavic English
  4. ANKA — Палала
  5. Drevo — Endless chain
  6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  7. MÉLOVIN — DREAMER
  8. SKYLERR — Time is running out
  9. Ziferblat — Place I Call Home
  10. YAGODY — Tsunamia
  11. NAHABA — GLASSS

68-й пісенний конкурс «Євробачення-2024» відбудеться у шведському місті Мальме. Перший та другий півфінали (на одному з яких виступить Україна) заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — 11 травня.

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