У фіналі Нацвідбору на Євробачення візьме участь наречена бійця 3-ї штурмової бригади — з піснею про українських захисників

Журі обрали 11 фіналістів з понад 400 заявок і 280 артистів.

Наречена бійця 3-ї штурмової бригади INGRET виступить у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024» під номером 02. Співачка виконає композицію, присвячену українським захисникам, а також їхнім матерям, дружинам та дочкам.

INGRET (справжнє ім’я: Інгрет Костенко) — альтернативна українська співачка, авторка пісень і музики, яка раніше брала участь у пісенних шоу (зокрема в «Голосі країни», де дійшла до суперфіналу та посіла друге місце).

Фінал Нацвідбору запланований на 3 лютого. Як і у попередні роки, переможця обиратимуть журі та глядачі (за допомогою онлайн-голосування). Відповідно до жеребкування, порядок виступу претендентів наступний:

68-й пісенний конкурс «Євробачення-2024» відбудеться у шведському місті Мальме. Перший та другий півфінали (на одному з яких виступить Україна) заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — 11 травня.