У Hogwarts Legacy з’явилась українська версія сайта

Схоже, що справа з появою офіційної української локалізації гри Hogwarts Legacy потроху рухається. Принаймні, на це натякає поява української версії офіційного сайту гри. Ще нещодавно вона була відсутня.

Наразі на сайті Hogwarts Legacy можна обрати український варіант відображення інформації. Відповідна сторінка містить опис гри українською, має посилання на інші сторінки (наприклад, опис системних вимог для ПК чи опис ексклюзивних винагород), які також викладені українською мовою.

«Hogwarts Legacy — це захоплива рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається в чарівному світі, вперше представленому у книгах про Гаррі Поттера. На вас чекає Гоґвортс 1800-х років. Ваш персонаж — учень або учениця, що мають ключ до старовинної таємниці, яка може розірвати світ чар на шматочки. Знаходьте союзників, бийтеся з темними чаклунами та вирішуйте долю світу чар. Ви самі створюєте свою спадщину», – йдеться на сайті гри українською.

Проте, слід зазначити, що до якості перекладу є деякі питання. Деякі слова перекладені невірно.

Нагадаємо, на початку лютого з’явилась інформація, що WB Games розгляне можливість додавання українських субтитрів до Hogwarts Legacy. Побажання гравців з України було передано відповідній команді. А днями стало відомо, що група ентузіастів, не дочекавшись появи офіційної локалізації, почала роботу над власним фанатським перекладом гри.

Будемо сподіватись, що поява української версії сайту – це перший крок до виходу офіційної української локалізації Hogwarts Legacy.