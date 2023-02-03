Українська локалізація в Hogwarts Legacy — WB Games розгляне можливість додавання субтитрів

Вже за тиждень очікується реліз гри Hogwarts Legacy, яка розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Її вихід на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК запланований на 10 лютого. Період раннього доступу починається з 7 лютого. Про це повідомив обліковий запис Hogwarts Legacy у Twitter.

У відповідь на це повідомлення Артем Зубарев запитав, чи планується додати в гру українські субтитри. На це питання відповів обліковий запис WB Games Support, зазначивши що наразі відсутня інформація про додаткові локалізації за допомогою субтитрів, проте побажання передано відповідній команді.

«Привіт! Дуже дякую за інтерес до українських субтитрів. Наразі ми не маємо жодної інформації щодо додаткових мовних опцій. Однак ми повністю розуміємо та хочемо зробити все можливе, щоб допомогти, тому ми передали ваш відгук нашій команді!»

Отже, є сподівання, що у WB Games розглянуть можливість додавання українських субтитрів до гри Hogwarts Legacy, та згодом гравці з України отримають відповідну локалізацію.

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Слід зазначити, що локалізація гри навіть за допомогою субтитрів – це тривалий та дорогий процес. Нещодавно компанія Supergiant Games повідомила про пошук фахівців з перекладу для локалізації гри Hades II українською. За кожне перекладене слово обіцяють платити $0,25.

Додамо, нещодавно українська локалізація з’явилась в іграх Red Dead Redemption 2 та Warframe.