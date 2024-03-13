У китайського виробника електромобілів BYD проблеми з якістю на експортних ринках

Китайські електромобілі BYD, що постачаються до Європи, Близького Сходу та інші країни Азії, мають проблеми з якістю.

Станом на кінець минулого року BYD був третім найбільшим автовиробником за ринковою капіталізацією, одразу після Tesla і Toyota. Проте експортні транспортні засоби з Китаю після прибуття до місця призначення потребують ремонтних робіт. Машини в Японії мали подряпини, а ті, що прибули до Європи — плісняву.

Хоча пліснява може бути поширеним явищем в автомобілях, особливо коли вони довго зберігаються у вологій погоді, проблема з автомобілями BYD в Європі полягала в тому, що вони не отримували належної обробки для видалення плісняви, передає InsideEVs.

У Таїланді, де китайські електромобілі штурмом захопили внутрішній автомобільний ринок, проблеми з якістю автомобілів BYD, схоже, зростають. Скарги на відшарування фарби та пластику стали надбанням громадськості. Тим часом в Ізраїлі повідомляють, що електромобілі BYD деформуються під вагою багажників на даху.

Це більше схоже на проблеми, пов’язані з логістикою, ніж на виробничі дефекти. Підтримання жорсткого контролю якості на глобальному маршруті постачання може стати новим викликом для BYD. Але ще занадто рано оцінювати, чи є ці проблеми з якістю хибною тривогою, чи BYD має поставитися до них дуже серйозно.

Продажі автовиробника впали в лютому 2024 року через загальногалузеве уповільнення. Очікується, йому також не вдасться досягти своєї внутрішньої мети — продати понад 400 000 автомобілів на міжнародних ринках цього року.

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