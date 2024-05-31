Трейлер мультфільму «Ваяна 2» побив рекорд з переглядів Disney — 178 млн за 24 години

В середу Disney оприлюднив трейлер мультфільму-мюзиклу «Ваяна 2» (продовження хітової анімації 2016 року) і він приніс черговий рекорд з переглядів для студії, зібравши 178 млн переглядів за 24 години.

Попередніми рекордсменами були трейлери мультфільмів «Думками навиворіт 2» та «Крижане серце 2» — зі 157 млн та 116 млн переглядів за добу відповідно.

Як зазначає Variety, перегляди фіксувались виключно в Інтернеті (через TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook і Snapchat) і, ймовірно, були зумовлені великою любов’ю шанувальників до оригінальної історії — мультфільм «Ваяна» заробив для Disney понад $680 млн у прокаті й дві номінації на «Оскар», а торік отримав додаткову увагу з понад 1 млрд годин трансляцій на стримінговому сервісі студії.

У сиквелі Ваяна (Ауліі Кравальйо) та Мауї (Двейн Джонсон) відправляються у захопливу подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків. Початково проєкт задумували, як мультсеріал, але згодом вирішили повернути мультфільм на великий екран.

Зрежисував мультфільм-мюзикл Дейв Деррік-молодший, а музику створили лауреатки премії «Ґреммі» Ебіґейл Барлоу та Емілі Бер, номінант на премію «Ґреммі» Опетая Фоай та володар трьох «Ґреммі» Марк Мансіна.

В українському прокаті «Ваяна 2» стартує 28 листопада.