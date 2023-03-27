У NVIDIA не вважають криптовалюти корисними для суспільства – на відміну від ШІ, яким також потрібні великі обчислювальні потужності

На думку Майкла Кагана, головного технічного директора NVIDIA, криптовалюти не несуть нічого корисного для суспільства. Він вважає, що інші способи використання обчислювальних потужностей, такі як чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, були б кориснішими, ніж видобуток криптовалюти. Перша версія ChatGPT була навчена на суперкомп’ютері, що складається приблизно з 10 000 відеокарт NVIDIA.

«Криптографічні технології потребували паралельної обробки, і техніка [NVIDIA] була найкращою, тому люди просто запрограмували її для використання з цією метою. Накупили багато обладнання, а потім все розвалилося, бо нічого корисного для суспільства не несе. ШІ – так. — говорить Каган. — З ChatGPT тепер кожен може створити свою власну машину, свою власну програму: ви просто кажете їй, що робити, і вона працюватиме. І якщо це не працює так, як ви хочете, ви кажете: «Я хочу чогось іншого».

Криптовалюта, навпаки, була більше схожа на високоінтенсивну торгівлю (HFT) HFT – автоматизована біржова торгівля з високою швидкістю укладання угод – галузь, яка працювала на користь бізнесу Mellanox, компанії, заснованої Каганом до того, як її придбали NVIDIA.

«Я ніколи не вірив, що [криптовалюта] може принести користь людству. Знаєте, люди роблять божевільні речі, але вони купують ваші товари, і ви продаєте їм їх. Але ви не перенаправляєте компанію на підтримку будь-чого».

Менш як рік тому NVIDIA була змушена заплатити $5,5 млн штрафу в рамках врегулювання претензій Комісії з цінних паперів та бірж США. Компанія не поінформувала інвесторів про те, як майнінг впливає на продаж GPU. Крім того, згідно з заявою SEC, NVIDIA знала про те, що майнінг криптовалют є частиною їхнього бізнесу, і навіть стверджувала, що вище керівництво NVIDIA планувало зайнятися ринком майнінгу криптовалюти.

NVIDIA сформувалася як компанія з виробництва потужних відеокарт, обладнання для центрів обробки даних та суперкомп’ютерів. Після закінчення буму майнінгу криптовалют її обладнання опинилося у центрі бурхливого розвитку технологій генеративного ШІ.

Два тижні тому Microsoft заявила, що купила у NVIDIA десятки тисяч процесорів A100, щоб забезпечити робоче навантаження OpenAI. Також NVIDIA продала 20 000 процесорів H100, наступника цього чипа, компанії Amazon для її сервісу хмарних обчислень AWS, ще 16 000 було продано Oracle. Крім цього, NVIDIA пропонує оренду обчислювальних потужностей безпосередньо, причому досить дорого: майже за $37 000 доларів за кластер із восьми H100, з’єднаних разом у «кластер».

Нещодавно голова NVIDIA Дженсен Хуанг порівняв значущість ChatGPT з появою iPhone і зазначив, що генеративний ШІ може «заново винайти деякі галузі».

Джерело: The Guardian