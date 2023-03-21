У США поширюється «невразливий» кандидоз, який став ще стійкішим до ліків на тлі пандемії COVID-19

Дріжджоподібний грибок Candida auris називають «невідкладною загрозою» — це найвищий рівень занепокоєння за оцінками Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Грибок поширюється у медичних закладах і «полює» на пацієнтів з ослабленим імунітетом, викликаючи інвазивні інфекції із рівнем смертності 30-60%. У понеділок, дослідники CDC повідомили, що Candida auris отримав ще більшу стійкість до ліків під час пандемії COVID-19.

Candida auris був вперше був виявлений у 2009 році у пацієнта з Японії з вушною інфекцією. Відтоді грибок був зареєстрований у Колумбії, Індії, Ізраїлі, Кенії, Кувейті, Пакистані, Південній Кореї, Венесуелі та Великій Британії. У США перший випадок зафіксували у 2016 році.

Ще до пандемії, у 2019 році 17 штатів США повідомили про 476 випадків інфікування, у 2020 — до них приєдналися ще 8 штатів, а кількість зареєстрованих клінічних випадків по країні зросла на 59% (до 756). У 2021 році постраждали 28 штатів, а кількість клінічних випадків майже подвоїлася до 1471.

Під час розпалу COVID-19 збільшилась і кількість безсимптомних випадків — вона потроїлась з 1310 у 2020 році до 4041 випадку у 2021 році.

«Швидке зростання та географічне поширення інфекції викликають занепокоєння та підкреслюють необхідність постійного спостереження, розширення потужностей лабораторій, швидших діагностичних тестів і дотримання перевірених заходів профілактики та контролю інфекцій», — сказала Меган Лайман, епідеміолог CDC та провідний автор дослідження.

Однак підвищену тривогу спричиняє не лише його поширення, а й стійкість до ліків. До пандемії у шести пацієнтів розвинулися інфекції, стійкі до протигрибкових препаратів першого ряду, ехінокандинів. У 2021 році таких випадків було вже 19. Подібним чином до пандемії було лише чотири повідомлення про панрезистентні інфекції (тобто грибок був стійким до всіх доступних препаратів). У 2021 році пацієнтів із панрезистентними інфекціями було вже семеро.

До пандемії випадки стійкості до ехінокандінів і панрезистентності розвивалися незалежно у пацієнтів під час тривалого лікування. Але вже у 2021 році зафіксовано два випадки із передачею інфекції від людини до людини.

Дослідники CDC підозрюють, що причиною могла стати нестача персоналу та засобів індивідуального захисту і ширше використання антимікробних препаратів.

Гриби часто не можуть витримувати температуру людського тіла, але одна з провідних теорій стверджує, що Candida тепер може це робити, оскільки еволюціонував, щоб виживати у теплі.

«Ось як зміна клімату або глобальне потепління може спричинити захворювання», — каже Артуро Касаделл, мікробіолог зі Школи громадської охорони здоров’я імені Джона Хопкінса Блумберга, який вивчав грибок.

І як тут не згадати нещодавно випущений серіал HBO «The Last Of Us», де грибок кордицепсу призводить до справжнього зомбі-апокаліпсису. Попри смертельний потенціал Candida, CDC стверджує, що поширення цього грибка можна зупинити, якщо лікарні посилять заходи із дезінфекції.

«Ми раді повідомити, що Candida не призводить до того, що люди перетворюються на зомбі», — підсумувала Меган Лайман.

Джерело: Ars Technica, The Washington Post