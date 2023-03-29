У США запустили Apple Pay Later – BNPL-сервіс для власників iPhone, що дозволяє придбати товар до $1000 зі сплатою частинами

Нині послуга доступна лише в США для онлайн-покупок на iOS 16.4 та iPadOS 16.4. Apple каже, що «обрані випадковим чином» користувачі отримають запрошення на ранній доступ.

Apple нарешті запускає Apple Pay Later – власний варіант BNPL-сервісу в Apple Wallet. Власники iPhone та iPad можуть скористатися послугою для отримання позик на суму від $50 до $1000, а потім погасити їх чотирма платежами протягом шести тижнів без відсотків або комісій.

Сервіс, про який Apple вперше оголосила у 2021 році, мав дебютувати разом з iOS 16, однак у вересні кореспондент Bloomberg Марк Гурман повідомив, що розробники стикнулися з «технічними та інженерними проблемами», через що розгортання затримується.

Компанія каже, що клієнти можуть подати заявку на позику в Apple Wallet «без впливу на кредит», але дрібним шрифтом зазначає, що дані про позику та історію платежів можуть бути передані кредитним бюро. Якщо позику схвалять, то користувач бачитиме опцію «Оплатити пізніше» під час оформлення замовлення у застосунках та на вебсайтах на iPhone та iPad. Переглядати кредити та керувати ними можна в застосунку Wallet; також вас сповіщатимуть про те, коли настане термін оплати.

Apple запустила кредитну картку в партнерстві з Goldman Sachs у 2019 році, але запуск BNPL-послуги – перший випадок, коли компанія самостійно займається фінансовою стороною справи. Зазначається, що програмою Pay Later керує нова дочірня компанія Apple Financing LLC, яка «несе відповідальність за кредитну оцінку та кредитування».

Разом з тим Apple стала партнером програми BNPL Mastercard Installments, щоб увімкнути Apple Pay Later – тоді як Goldman Sachs є емітентом платіжних даних Mastercard. Apple Financing LLC почне звітувати до кредитних бюро США про послуги, надані Pay Later, з осені.

Попри те, що Apple зосереджена на «фінансовому здоров’ї» системи BNPL, The Verge пише, що сервіси Klarna, Afterpay та Affirm з подібними послугами, зазнавали критики за потенційну шкоду клієнтам. Минулого року Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB) «визначило кілька областей ризику заподіяння шкоди споживачам», включаючи непослідовний захист споживачів та збір даних; також стверджується, що BNPL «створено для заохочення споживачів купувати та позичати більше». У 2021 році CFPB розпочало розслідування щодо кількох компаній BNPL і продовжує оцінювати їхній вплив на споживачів.