У Steam покращили відображення трейлерів на сторінці ігор – тепер вони більш упорядковані та мають категорії

Компанія Valve повідомила про оновлення магазину Steam, яке має підвищити зручність перегляду трейлерів та скріншотів ігор.

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Наголошується, що у відповідь на відгуки користувачів розробники оновили відображення трейлерів на сторінках ігор у магазині Steam. За задумом, нововведення спростять пошук відео з геймплеєм та перегляд скріншотів.

Так, реалізовано нову логіку, яка визначає порядок відображення трейлерів та скріншотів. Тепер зліва від скріншотів у списку мініатюр може бути максимум два трейлери. Якщо для гри доступно більше трейлерів, вони будуть розташовані після скріншотів. Таким чином, за замовчуванням гравці завжди бачитимуть комбінацію трейлерів та скріншотів. Видавці ігор самі можуть вибрати трейлери, які вважають найбільш важливими й привабливими для гравців. Valve рекомендує першими встановлювати геймплейні трейлери.

Друга новація – тепер для кожного трейлера можна вказувати категорію, яку буде видно користувачам разом з назвою трейлера. Вони будуть відображатися у програвачі відео на сторінці гри в магазині. Видавцям ігор доступні категорії ігровий процес, кінематографічний ролик, тизер, інтерв’ю чи щоденник розробки. Таким чином, гравці зможуть відразу переходити до перегляду найцікавіших для них типів трейлерів.