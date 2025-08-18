Новини Ігри 18.08.2025 comment views icon

Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
The Dark Queen of Mortholme / Mosu

У Steam вийшла The Dark Queen of Mortholme — 2D souls-like гра, яку деякі користувачі порівняли з Elden Ring. Але набагато простішою.

Геймплей там не типовий: ми беремо на себе роль фінального боса  — останньої перепони на шляху героя до титрів. Але класично для ігор він оживає раз за разом, поки Темна Королева Мортхолма намагається зупинити нескінченне воскресіння. Наприклад, Dark Souls — це про несправедливу перевагу над босами, які набагато кращі за тебе в усьому, а тут гравець опиняється по інший бік історії. Це приблизно як стати Маленією, хоча і не близько такою складною.

Раніше The Dark Queen of Mortholme була доступна на онлайн-платформі для незалежних розробників ігор Itch. Тепер же вона отримала перевидання в Steam з підтримкою контролерів, понад десятьма мовами та системою досягнень всього за ₴149. Тайтл має кілька кінцівок.

У Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального босаУ Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального босаУ Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального босаУ Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального боса

Перші відгуки гравців — здебільшого позитивні: на момент написання новини 79% рецензій у Steam залишилися схвальними. Оскільки це невеликий інді-проєкт, то на Metacritic всього декілька оцінок: 90 та 80 балів. Користувачі кажуть, що концепція гри виконана на 10/10, де багато цікавих діалогів.

“Dark Queen — це цікава й захоплива інтерпретація гри за лиходійку. Діалоги добре написані, а різноманітні варіанти відповідей у розмовах справді мають значення. Наявність кількох різних кінцівок — теж приємний бонус”, — пишуть у відгуках.

Інші користувачі додають, що гра коротка — у середньому займає 20–30 хвилин — але має приємний візуальний стиль, атмосферу та музику. Втім, є й критика. Частина гравців називає The Dark Queen of Mortholme радше “демоверсією цікавої ідеї”, ніж повноцінним проєктом. Тут концепція гри така, що треба грати за фінального боса на одній локації, тому зрозуміти негативні відгуки можна.

Паралельно щодо 2D додамо, що на Фестивалі українських ігор анонсували ізометричний S.T.A.L.K.E.R. та піксельну Resident Evil, а також інші 17 проєктів. Плюс до 21 серпня продовжується можна знайти приємні знижки на проєкти наших розробників. А разом з тим пропонуємо список 10 цікавих метроїдваній, які ви могли пропустити.

Джерело: Steam

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
Steam хаотично видаляє моди через скарги тролів
Бої на Місяці та хакерські головоломки — дивимось геймплей Sci-Fi екшену Pragmata від Capcom
Автор Cyberpunk Edgerunners пояснив депресивність серіалу: «Ми з Польщі, а там народжуються і помирають сумними»
Для 007 First Light про молодого Бонда планують динамічні місії — на кшталт «невловимих цілей» Hitman
Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PS5 наприкінці 2025 року — GSC показала інтригуючий трейлер
Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
Власник Nexus Mods продав сайт «надійній команді» через вигорання після 24 років керівництва
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз
Новий власник Nexus Mods відповів на запитання: «Жодної агресивної монетизації»
Українська GTA з ТЦК і «ухилянтами» — гра UA Online пропонує актуальний досвід
Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати