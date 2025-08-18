Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme

The Dark Queen of Mortholme / Mosu

У Steam вийшла The Dark Queen of Mortholme — 2D souls-like гра, яку деякі користувачі порівняли з Elden Ring. Але набагато простішою.

Геймплей там не типовий: ми беремо на себе роль фінального боса — останньої перепони на шляху героя до титрів. Але класично для ігор він оживає раз за разом, поки Темна Королева Мортхолма намагається зупинити нескінченне воскресіння. Наприклад, Dark Souls — це про несправедливу перевагу над босами, які набагато кращі за тебе в усьому, а тут гравець опиняється по інший бік історії. Це приблизно як стати Маленією, хоча і не близько такою складною.

Раніше The Dark Queen of Mortholme була доступна на онлайн-платформі для незалежних розробників ігор Itch. Тепер же вона отримала перевидання в Steam з підтримкою контролерів, понад десятьма мовами та системою досягнень всього за ₴149. Тайтл має кілька кінцівок.

Перші відгуки гравців — здебільшого позитивні: на момент написання новини 79% рецензій у Steam залишилися схвальними. Оскільки це невеликий інді-проєкт, то на Metacritic всього декілька оцінок: 90 та 80 балів. Користувачі кажуть, що концепція гри виконана на 10/10, де багато цікавих діалогів.

“Dark Queen — це цікава й захоплива інтерпретація гри за лиходійку. Діалоги добре написані, а різноманітні варіанти відповідей у розмовах справді мають значення. Наявність кількох різних кінцівок — теж приємний бонус”, — пишуть у відгуках.

Інші користувачі додають, що гра коротка — у середньому займає 20–30 хвилин — але має приємний візуальний стиль, атмосферу та музику. Втім, є й критика. Частина гравців називає The Dark Queen of Mortholme радше “демоверсією цікавої ідеї”, ніж повноцінним проєктом. Тут концепція гри така, що треба грати за фінального боса на одній локації, тому зрозуміти негативні відгуки можна.

Джерело: Steam