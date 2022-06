Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, окремо зазначивши, що Україна вже впровадила приблизно 70% європейських правил, норм і стандартів.

Водночас у Єврокомісії зауважили, що Україні належить зробити важливу роботу у сферах верховенства права, контролю над олігархами, боротьби з корупцією та дотриманні основоположних прав. Паралельно з заявкою на отримання статусу кандидата від України Єврокомісія розглядала від Молдови та Грузії. Молдові теж рекомендували надати статус кандидата, а от Грузія рекомендацію не отримала.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримання статусу значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах.

Ukrainians are ready to die for the European perspective.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022