Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, окремо зазначивши, що Україна вже впровадила приблизно 70% європейських правил, норм і стандартів.

Водночас у Єврокомісії зауважили, що Україні належить зробити важливу роботу у сферах верховенства права, контролю над олігархами, боротьби з корупцією та дотриманні основоположних прав. Паралельно з заявкою на отримання статусу кандидата від України Єврокомісія розглядала від Молдови та Грузії. Молдові теж рекомендували надати статус кандидата, а от Грузія рекомендацію не отримала.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримання статусу значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах.

Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

«Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоби вони жили разом з нами європейською мрією».

Остаточне рішення щодо надання чи не надання Україні статус кандидата прийматиме Європейська рада — це зустріч лідерів держав Євросоюзу. Щоб Україна отримала статус, потрібно одноголосне погодження 27 лідерів ЄС. Саміт, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться 23-24 червня.

Єврокомісія також опублікувала план дій — його виконання є необхідною умовою для початку переговорів України про вступ до ЄС. Серед основних пунктів — ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, завершення перевірки доброчесності Радою з етики кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посилення боротьби з корупцією, план комплексного реформування правоохоронного секторув, впровадження закону про деолігархізацію, завершення реформи законодавства для нацменшин та ін.

Як швидко Україна може стати членом ЄС після отримання статусу кандидата, складно прогнозувати. Це буде залежати головним чином від того, як швидко уряд зможе провести необхідні реформи та впровадити зміни відповідно до вимог ЄС. Є приклад Швеції, яка подала заявку в 1991 році, а вже у 1995 стала членом. З іншого боку, є приклад Туреччини, яка подала заявку ще в 1987 році, але досі не стала частиною ЄС.