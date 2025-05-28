Українська SAND вийде не тільки в Steam — «галичани в космосі» дістануться до консолей (+трейлер)

SAND / Hologryph

Багато, багато «космічних галичан» на крокоходах рушають на PVP- і PVE-бої— тепер ще й на PlayStation і Xbox.

Український шутер SAND від львівської студії Hologryph тепер вийде не лише на ПК, а й на консолях. Анонс релізу гри з українською історією та альтернативним sci-fi-сеттингом супроводжувався новим трейлером на івенті tinyBuild Connect 2025.

«SAND — це стрілянка-евакуація з PVP- і PVE-боями у відкритому світі. Гравці подорожують постапокаліптичними дюнами покинутої планети на величезних крокоходах. Бийтеся з іншими гравцями, досліджуйте, шукайте здобич і знаходьте цінні ресурси у ворожому й мінливому світі», — йдеться в офіційному описі.

Ще у квітні SAND мала з’явитися в Steam у дочасному доступі, але студія вирішила відкласти реліз. Причина — відгуки з закритих плейтестів. Керівник Hologryph Максим Храпай пояснив, що після тестування зібрали цілий список речей, які потрібно поліпшити:

«За результатами плейтесту ми зробили величезний список Quality of Life штук. Деякі рішення, які, ми думали, можуть бути цікавими для гравців, були по факту незручними. Щось складне, щось не так працює, як гравці звикли, треба перенавчатись. Таких побажань десятки, тож ми займаємося ними», — сказав керівник в коментарі DEV.

У грі змодельовано альтернативне минуле — у 1910 році Австро-Угорська імперія відкриває міжпланетні подорожі. Головні герої — галичани, які колонізують планету Софія, а це їм обіцяють землю, якщо зможуть втриматися на новій планеті. Головний транспорт у грі — трамплери, гігантські парові крокоходи, що служать і пересувною базою, і способом дослідження піщаного світу. Гравці зможуть кастомізувати машини, шукати ресурси, воювати з іншими командами й виживати в умовах мінливого середовища.

Розробники вже відкрили сторінки гри в PlayStation Store і Microsoft Store — там її можна додати до списку бажаного. Дата виходу поки не озвучена, але в команді кажуть, що планують встигнути до кінця 2025 року. А поки що можна подивитися 5-хвилинний геймплей.

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Джерело: IGN