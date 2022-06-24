Українці відкрили 170 тисяч рахунків у Revolut — Мінцифра

За два місяці українці відкрили 170 тисяч рахунків у британському необанку Revolut, який є прямим конкурентом українського monobank. Про це повідомила пресслужба Мінцифри та сам міністр Михайло Федоров.

На початку березня нашумілий Revolut запровадив спрощену систему відкриття рахунку та скасував комісії для українців, які перебувають у країнах ЄС. Також фінтех-стартап зробив безплатним для них замовлення та доставлення фізичної картки.

З Revolut українці в ЄС можуть:

підв’язувати свої банківські рахунки;

платити з картки в локальній валюті країни, де перебувають, або знімати готівку;

миттєво переказувати гроші між картками та за кордон (€1500 на день);

стежити за аналітикою витрат.

Основні переваги сервісу — низькі комісії на конвертацію валюти. Наприклад, якщо платити євро, кошти спишуться з відповідного рахунку. Якщо коштів недостатньо, валюту можна конвертувати між рахунками.

Revolut — один з найдорожчих фінтех-стартапів Великої Британії, який був заснований росіянином Миколою Сторонським і українцем Владом Яценком у 2014 році. У липні 2021 року стартап залучив $800 млн при оцінці у $33 млрд — за півтора року оцінка сервісу зросла у шість разів. Станом на червень 2022-го року у Revolut нараховувалося 18 млн користувачів. Також Revolut — резидент «Дія.City».