"Усі вмирають від бажання це побачити": серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" отримав "моторошну" дату релізу

Офіційний постер серіалу "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

HBO оголосив дату виходу серіалу “Воно: Ласкаво просимо до Деррі”, який запропонує передісторію клоуна-вбивці Пеннівайза у виконанні Білла Скашгорда.

Прем’єру спеціально запланували за пару днів до Гелловіну — на 26 жовтня, аби відповідати “моторошному” настрою шоу.

“Усі вмирають від бажання побачити “Воно”, — йдеться у підписі до публікації з датою анонсу і зображенням театру Capitol — місця, яке відіграватиме ключову роль у серіалі.

У дописі не уточнюють з якою кількістю епізодів дебютує серіал. Однак відомо, що їх загалом 9.

Everyone’s dying to see IT. #ITWelcomeToDerry premieres October 26 on HBO Max.pic.twitter.com/9HqODk9P1Q — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) September 2, 2025

Переглянути “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” можна на HBO та HBO Max, в Україні — на Megogo (платформа має ексклюзивні права на показ серіалів HBO, тож очікуємо й на офіційну українську озвучку).

Серіал є приквелом до фільму “Воно” та його продовження 2019 року. Сюжет зосередиться на іншій групі дітей, які протистоять клоуну Пеннівайзу приблизно за 27 років до того, як “Клуб невдах” вперше зіткнувся з лиходієм у дитинстві. Окрім Скашгорда до акторського складу увійшли Тейлор Пейдж (“Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.”), Джован Адепо (“Вартові”), Кріс Чок (“Перрі Мейсон”), Джеймс Ремар (“Оппенгеймер”) та ін.

Сценарій написав режисер фільмів “Воно” Андрес Мускетті, його сестра Барбара та Джейсон Фукс. Тріо також взяло на себе роль виконавчих продюсерів, а Андрес ще й зрежисував чотири епізоди. Планується, що серіал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” отримає три сезони, які розповідатимуть історію “в зворотному напрямку”.

“Історія, заснована на інтерлюдіях книги. Інтерлюдії — це, по суті, розділи, що відображають дослідження Майка Хенлона, його фрагменти. Протягом 27 років хлопець намагається зрозуміти, що воно таке, що його зробило, хто його зробив, хто його бачив і все таке інше… Тож перший сезон — це 1962 рік, другий сезон — 1935, а третій сезон — 1908 рік”.

Повноцінного трейлеру HBO ще не випускав. Ймовірно, його запланували ближче до релізу. Однак були два тизери, один з яких можна переглянути нижче: