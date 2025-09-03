Новини Кіно 03.09.2025 comment views icon

"Усі вмирають від бажання це побачити": серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" отримав "моторошну" дату релізу

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Усі вмирають від бажання це побачити": серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" отримав "моторошну" дату релізу
Офіційний постер серіалу "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

HBO оголосив дату виходу серіалу “Воно: Ласкаво просимо до Деррі”, який запропонує передісторію клоуна-вбивці Пеннівайза у виконанні Білла Скашгорда.

Прем’єру спеціально запланували за пару днів до Гелловіну — на 26 жовтня, аби відповідати “моторошному” настрою шоу.

“Усі вмирають від бажання побачити “Воно”, — йдеться у підписі до публікації з датою анонсу і зображенням театру Capitol — місця, яке відіграватиме ключову роль у серіалі.

У дописі не уточнюють з якою кількістю епізодів дебютує серіал. Однак відомо, що їх загалом 9.

Переглянути “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” можна на HBO та HBO Max, в Україні — на Megogo (платформа має ексклюзивні права на показ серіалів HBO, тож очікуємо й на офіційну українську озвучку).

«Ласкаво просимо до Деррі» — перший трейлер серіалу-приквелу «Воно» з Біллом Скашгордом«Ласкаво просимо до Деррі» — перший трейлер серіалу-приквелу «Воно» з Біллом Скашгордом«Ласкаво просимо до Деррі» — перший трейлер серіалу-приквелу «Воно» з Біллом Скашгордом«Ласкаво просимо до Деррі» — перший трейлер серіалу-приквелу «Воно» з Біллом Скашгордом«Ласкаво просимо до Деррі» — перший трейлер серіалу-приквелу «Воно» з Біллом Скашгордом«Ласкаво просимо до Деррі» — перший трейлер серіалу-приквелу «Воно» з Біллом Скашгордом

Серіал є приквелом до фільму “Воно” та його продовження 2019 року. Сюжет зосередиться на іншій групі дітей, які протистоять клоуну Пеннівайзу приблизно за 27 років до того, як “Клуб невдах” вперше зіткнувся з лиходієм у дитинстві. Окрім Скашгорда до акторського складу увійшли Тейлор Пейдж (“Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.”), Джован Адепо (“Вартові”), Кріс Чок (“Перрі Мейсон”), Джеймс Ремар (“Оппенгеймер”) та ін.

Серіал жахів «Воно» натякає на дивний зв’язок Пеннівайза з кінохітом Стівена Кінга 31-річної давнини

Сценарій написав режисер фільмів “Воно” Андрес Мускетті, його сестра Барбара та Джейсон Фукс. Тріо також взяло на себе роль виконавчих продюсерів, а Андрес ще й зрежисував чотири епізоди. Планується, що серіал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” отримає три сезони, які розповідатимуть історію “в зворотному напрямку”.

“Історія, заснована на інтерлюдіях книги. Інтерлюдії — це, по суті, розділи, що відображають дослідження Майка Хенлона, його фрагменти. Протягом 27 років хлопець намагається зрозуміти, що воно таке, що його зробило, хто його зробив, хто його бачив і все таке інше… Тож перший сезон — це 1962 рік, другий сезон — 1935, а третій сезон — 1908 рік”.

Повноцінного трейлеру HBO ще не випускав. Ймовірно, його запланували ближче до релізу. Однак були два тизери, один з яких можна переглянути нижче:

Спецпроєкти
Розумне землеробство в Україні: як українські фермери впроваджують цифрові технології
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
"Наступ на попкультуру": другий "Миротворець" отримав 100% на Rotten Tomatoes
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
Серіал «Венздей» достроково подовжили на 3-й сезон — перший постер
Глядачів фільму "Довга хода" змусять йти зі швидкістю 3 милі на годину на бігових доріжках
Серіал «Повільні коні» / Slow Horses подовжили на 7-й сезон
Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах
Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце
"Відьмак" обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів
«Покручений метал» повернеться на Peacock 31 липня — трейлер 2-го сезону з Акселем, Каліпсо і турніром
Марк Фрост, співавтор «Твін Пікс», заперечує продовження серіалу без Девіда Лінча
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми Apple TV+ про нашестя інопланетян
Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання
Серіал "Чужий: Земля" оцінили у 90% на Rotten Tomatoes — найвищий рейтинг у франшизі з часів "Чужих" Кемерона
"Хижак" посунув Стівена Кінга: фільм "Людина, що біжить" вийде пізніше, ніж очікувалось
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати